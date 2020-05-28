Ученые: При общении шимпанзе двигают губами с той же скоростью, что и люди 8 28.05.2020, 15:44

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Исследование проливает новый свет на происхождение речи у людей.

Приматологи из университетов Уорика и Сент-Эндрюса обнаружили, что шимпанзе при общении смыкают размыкают губы почти с такой же скоростью, что и люди, пишет «Вокруг света».

Ученые сделали открытие, просматривая видеозаписи с шимпанзе из зоопарков Эдинбурга и Лейпцига, а также наблюдая за двумя группами диких шимпанзе из Уганды.

Исследователи обнаружили, что при общении шимпанзе могут смыкать и размыкать губы два-четыре раза в секунду. Люди могут делать это от двух до семи раз в секунду.

И что это значит?

По мнению авторов, такие ритмические движения могли стать одной из ключевых способностей приматов, обеспечивших развитие речи у человеческих предков.

Так что результаты исследования позволяют предположить, что наши предки обладали языковыми инструментами еще пять миллионов лет назад, когда родословные человека и других высших приматов начали разделяться.

Исследователи также обнаружили, что различные группы шимпанзе «говорили» в разном ритме. Это может указывать на наличие социальных условностей у животных. Примерно как если сравнить экспрессивных итальянцев и спокойных японцев.

Шимпанзе из зоопарков при общении двигали губами быстрее, чем дикие представители вида. Возможно, это связано с тем, что животные в неволе подвергаются значительному влиянию человека.

Исследование было опубликовано в журнале «Biology Letters».