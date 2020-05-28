Как коронавирус распространяется по белорусским регионам 8 28.05.2020, 15:49

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иллюстрационное фото kp.by

Новые сообщения о случаях заражения COVID-19 из Бресткой, Гродненской и Минской областей.

Читатели Telegram-канала "Баста!" из Брестской, Гродненской и Минской областей сообщают о новых вспышках Covid-19 в разных населенных пунктах. Заражение распространяется по деревням, учреждениям образования, предприятиям.

"Минский район, деревня Бровки, УП "Бровки Минскзеленстрой". Есть подтвержденые больные с коронавирусом среди работников", - пишет читатель.

"Деревня Копище Минского района, улица Подгорная, 19А. Регулярно приезжают скорые, сотрудники в костюмах для проверки. Сегодня подтвердили "ковид" у моего соседа из этого дома. Лежит сейчас в больнице", - сообщает подписчик.

"В Гродно в школе №39 "ковид" обнаружили у учителя. В понедельник приезжала санстанция, обработали только помещения, где находятся учителя и мужские туалеты. На самоизоляцию отправили учеников 7-х классов, как контакты первого уровня. Карантина нет, дети продолжают ходить в школу, многие без масок", - пишет читатель.

"Вчера, наконец, приехали и обработали гимназию №6 в Гродно", - сообщает житель областного центра.

"Председатель комитета государственного контроля по Гродненской области, являясь контактом первого уровня, общался с председателем Новогрудского райисполкома, у которого выявлен "ковид". Продолжает ходить на работу подвергая опасности заражения своих сотрудников", - пишет читатель.

"Ясли-сад №94, Гродно. После выявления и госпитализации медсестры из этого садика заболело еще четыре человека: ребенок и 3 воспитателя. Дезинфекцию садика провели только после того, как информация была опубликована в СМИ. Садик продолжает работать", - сообщает подписчик.

"В музыкальной школе в Слониме у девочки короновирус. Преподаватели некоторые на изоляции. У одной из них потеря обоняния", - пишет читатель.

"Гродно, Государственный колледж искусств. Один человек из администрации с подтвержденным случаем. Еще один подтвержденный случай – на предприятии "Гродножилстрой", - сообщает подписчик.

"Директор одной из школ Скиделя - с подтвержденным вирусом", - пишет читатель и з Гродно.

"Как минимум у двух преподавателей детской школы искусств города Пружаны положительный тест на Covid-19", - сообщает подписчик.

"В детском саду №2 города Кобрина у девочки обнаружили коронавирус. Группу закрыли на дезинфекцию. У деток которые ходили в сад в одну группу с этой девочкой брали анализ на коронавирус, они контакты первого уровня и должны находиться на самоизоляции 14 дней", - пишет читатель.

"Брест, ОАО "Строительный Трест №8" филиал СУ158, положительный тест у работников на коронавирус", - сообщает житель города.

"На улицу Луцкую, 52 в Бресте приезжала скорая, три медика, все в спецкостюмах. Скорая стояла возле подъезда минут 30, но никого не выносили, обработали себя и уехали", - пишет очевидец.

"В Столинском районе Брестской области зарегистрирован новый случай - в деревне Лядец заболела жительница "короной". Она имела много контактов с односельчанами", - сообщает житель деревни.

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