Коронавирус в Минске: инфекция продолжает распространяться

Коронавирус в Минске: инфекция продолжает распространяться1
- 28.05.2020, 16:30
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Новые горячие адреса.
Читатели Telegram-канала "Баста!" присылают фото, сделанные возле домов в Минске, которые стали новыми очагами Covid-19.
Адреса: Улицы Гамарника, 20, Гедройца, 18, Лещинского, 35, Неманская, 66, 83, Сурганова, 51, Юбилейная, 27, переулок Багратиона, 19, 24.
Полную карту очагов заражения COVID-19 в Минске, о которых сообщили наши читатели, смотрите по этой ссылке.
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