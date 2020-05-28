В Москве арестовали журналиста «Новой газеты» Илью Азара

В Москве арестовали журналиста «Новой газеты» Илью Азара2
- 28.05.2020, 16:32
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Российский журналист проведет 15 суток в тюрьме.
Журналиста российского издания "Новая газета", муниципального депутата Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет, сообщает "Немецкая волна".
"Арест 15 суток за одиночный пикет! Да еще и без принудительного доставления в суд (никогда такого не видел). Увидимся летом!" - написал активист в своем Telegram-канале.
В постановлении Тверского районного суда Москвы, копия которого опубликована в Telegram-канале "Апология протеста" (проект правозащитной группы "Агора"), утверждается, что Азар в ходе пикета 26 мая нарушил предписания Роспотребнадзора и указ мэра Москвы, запрещающие "любые публичные мероприятия".
Одиночный пикет в поддержку Владимира Воронцова
Азара задержали 26 мая в Москве после того, как он вышел на одиночный пикет с требованием освободить бывшего полицейского Владимира Воронцова - автора проекта"Омбудсмен полиции", направленного на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. У одноименного паблика в различных соцсетях - десятки тысяч подписчиков. 7 мая Тверской районный суд Москвы арестовал Воронцова до 6 июля по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у коллеги "за нераспространение фотографий личного характера".
Ранее, в апреле было заведено уголовное дело из-за публикации в паблике "Омбудсмен полиции" в соцсети "В контакте" о том, что в одном из военных учебных заведений в Санкт-Петербурге 70 процентов состава якобы заболели пневмонией COVID-19. Следствие признало эту информацию фейком.