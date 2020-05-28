Работники БелАЭС разносят СOVID-19 по домам 2 28.05.2020, 16:35

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Фото: Getty Images

Госпитализированы несколько человек из поселка Лынтупы Поставского района.

В городском поселке Лынтупы Поставского района выявлены новые случаи тяжелого вирусного заболевания. Люди подозревают, что это коронавирус. Об этом «Белсату» рассказал местный житель на условиях анонимности.

По словам собеседника, несколько дней назад двоих жителей Лынтупов, работающих на атомной электростанции в Островце, госпитализировали с температурой в больницу в Поставах. Третьему работнику станции в госпитализации отказали из-за отсутствия симптомов. Сейчас он находится вместе с семьей на домашней изоляции, подчеркивает анонимный источник.

Несколько недель назад коронавирус был подтвердился у жителя Лынтупов, который также является работником атомной станции. Его тест на COVID-19 был положительным, сообщил Belsat.eu еще один местный житель.

Информацию о том, что жители Островца, а также близлежащих населенных пунктов задействованы в работах на БелАЭС, подтвердил активист Николай Уласевич.

«На атомной станции действительно работают местные люди, но их не так много и включены они в малозначительные процессы. И все же не хотят делиться тем, что происходит на АЭС, все покрыто секретностью и страхом», – подчеркивает он.

Активист вполне допускает, что на атомной станции массовые случаи коронавирусных заболеваний, ведь сейчас в районе сложная пандемическая ситуация.

«Одна за другой закрываются школы, болеют люди, включая медиков, причем даже те, кто занимает руководящие должности. Но трудно сказать, как коронавирусная пандемия сказывается на работе станции, так как власти замалчивают реальную опасность и масштабы этого явления. А заболевших работников станции кладут на лечение в Сморгонь. Туда, кстати, не так давно приезжал министр здравоохранения Караник», — говорит Николай Уласевич.

В городском поселке Свирь и деревне Комарово, что в 50-ти километрах от Островца и 18-ти километрах от Лынтупов, зафиксированы летальные случаи. В середине мая здесь умерли сотрудники Свирского психоневрологического дома-интерната.

Для Лынтупов это не первые случаи тяжелых вирусных заболеваний. В марте в городской поселок начали возвращаться дальнобойщики, работающие в Европе. Через пару недель с тяжелой пневмонией был госпитализирован отец одного из них. Однако местные жители не берутся связывать одно с другим, так как заболевший мужчина работает водителем в лынтупской скорой помощи, где мог общаться с больными COVID-19.

«Самые сознательные [дальнобойщики, — прим. автора] обратились в медицинские учреждения, чтобы их проверили. Но оттуда людей направили домой на карантин. Санстанция вместе с милиционерами пристально отслеживала, придерживаются ли люди самоизоляции. Так одному из них дали крупный штраф за то, что он ездил по поселку на мотоцикле», – говорит местный житель.

В целом же сейчас, подчеркивает собеседник, ситуация выглядит более положительно, чем в марте, так как люди изменили свое отношение к эпидемии: соблюдают дистанцию, пользуются масками, в магазинах и других учреждениях, где собираются люди, есть антисептические средства для обработки рук.

Однако то, что со стороны властей таится реальная ситуация на БелАЭС, беспокоит местного жителя. По его мнению, отсутствие информации способствует распространению вирусной инфекции. Беспокоит это и активиста Николая Уласевича, который уверен, что несмотря на все проблемы, недоделки и эпидемию, белорусские власти не будут откладывать начало работы БелАЭС.