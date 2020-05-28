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Масочный режим в Ивье продлился всего один день

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  • 28.05.2020, 17:05
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Масочный режим в Ивье продлился всего один день

Неужели эпидемиологическая ситуация в районе внезапно улучшилась?

В Ивье передумали вводить в районе обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Информация о нововведении 26 мая появилась на сайте районной государственной газеты "Іўеўскі край", cообщает "Еврорадио".

Там объяснялось введение обязательного ношения масок ухудшением эпидемиологической ситуации в районе с распространением коронавируса. Районный Центр гигиены и эпидемиологии заявил и об ограничении количества посетителей, которые одновременно могут находиться в магазинах, аптеках, банках и т.д.

Об этом 27 мая сообщили многие республиканские негосударственные СМИ. И вот 28 мая прежняя новость на сайте "районки" была "подкорректирована", и появилась новая. Районный центр гигиены и эпидемиологии уточнил, что на самом деле указанные профилактические меры имеют "рекомендательный характер". Те же руководители субъектов хозяйствования могут "решать самостоятельно, как защитить свой коллектив".

Неужели эпидемиологическая ситуация в районе внезапно улучшилась?


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