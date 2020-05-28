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В Кореличском районе только четыре аппарата ИВЛ и все они заняты

  • 28.05.2020, 17:38
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В Кореличском районе только четыре аппарата ИВЛ и все они заняты
иллюстрационное фото ТАСС

Ситуация в районе действительно тяжелая.

По количеству заразившихся Кореличский район находится на первом месте в Гродненской области. По данным на 27 мая, коронавирус подтвержден у 124 человек, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Кореличский район на первом месте в области по заразившимся, - пишет житель Кореличей. - Из 19 тысяч населения Covid-19 подтвержден у 124 человек, 0,7%. При том, что тесты почти никому не делают.

Председатель райисполкома, тот самый, который заставлял медработников убирать сено, перевезен в больницу в Гродно. В местной он брезгует лечиться. Там только четыре аппарата ИВЛ в реанимации, они все заняты.

Шестерым медработникам сделали тесты – все положительные. У остальных не берут - работать некому.

Ситуация действительно тяжелая. Район крайне депрессивный. Уехало треть жителей за 15 лет. За последние лет 10 в больнице остался работать только один молодой специалист. Основной состав врачей - пенсионного и предпенсионного возраста. Их просто некому заменить. Многие пожилые работники взяли отпуска за свой счет, уволился практически весь техперсонал ЦРБ (электрики, водопроводчики). За зарплату в 400 рублей нет дурных крутить гайки. Тягают баллоны врачи.

Что касается ситуации в Жуховичском интернате, о которой вы писали, остается только молиться. Только из персонала человек 10 заболело.

У всех работников и дети, и хозяйство, и дела. Конечно, они домой отлучались и не думали что в их деревню корона доберется".

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