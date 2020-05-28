В Украине отказались от идеи возобновить импорт электроэнергии из Беларуси 4 28.05.2020, 17:45

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Ограничения продлятся как минимум до конца 2021 года.

И.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец выступила против возобновления импорта электроэнергии из России и Беларуси, как минимум до конца 2021 года. Об этом она заявила на брифинге в министерстве 28 мая, пишет liga.net.

"Напомню, что одним из первый решений Антикризисного штаба была остановка импорта электроэнергии из России и Беларуси до конца 2021 года или до открытия для нашей генерации доступа на эти рынки", - сказала он.

По ее словам, она не понимает, как можно покупать электроэнергию у соседей, когда в своей стране профицит. "Я считаю, это недопустимо", - заключила Буславец.