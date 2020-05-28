Евродепутаты призывают власти Беларуси провести демократические и безопасные выборы 15 28.05.2020, 18:37

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Европарламентарии также отметили мужество белорусов на фоне неспособности властей принять меры по COVID-19.

Десять депутатов Европейского парламента обратились к белорусскому народу со словами солидарности в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Текст открытого обращения предоставили БелаПАН сотрудники офиса европарламентария из Словакии Мириам Лексманн.

Помимо нее обращение подписали депутаты Иван Штефанец (Словакия), Андрюс Кубилюс и Пятрас Ауштрявичюс (Литва), Сандра Калниете (Латвия), Хейди Хаутала (Финляндия), Томаш Франковски (Польша), Сергей Лагодинский и Райнхард Бютикофер (Германия), Зигфрид Мурешан (Румыния).

Они отметили, что пандемия COVID-19 «стала причиной беспрецедентных социальных и экономических ухудшений, сопряженных с трагической гибелью людей по всему миру».

«Будучи избранными членами Европейского парламента и друзьями белорусского народа, мы хотели бы выразить свое восхищение мужеством и решимостью, проявленными вами в эти времена испытаний, которые, насколько это возможно, уравновесили неспособность белорусских властей признать масштабы потенциального распространения COVID-19 и принять адекватные меры, — говорится в обращении. — Свидетельство тому — масштаб самоорганизации простых граждан, которые благородно помогают друг другу и наиболее уязвимым группам населения, а также храбрость, проявленная медицинскими работниками».

Парламентарии подчеркнули, что Евросоюз солидарен с народом Беларуси «не только на словах, но и в своих действиях». Они напомнили, что ЕС пообещал выделить стране 60 млн евро в рамках комплексного плана Team Europe. По линии иных программ и инструментов Беларуси «помогли с поставками медицинского оборудования и индивидуального оснащения», в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, лабораторных наборов, масок, защитной экипировки и принадлежностей.

«Эта пандемия сделает мир более сложным и разделенным, но необходимость отстаивать фундаментальные ценности и достоинство каждого человека станет еще более актуальной. В связи с этим мы настоятельно призываем белорусское правительство обеспечить свободное, справедливое и безопасное проведение избирательной кампании, в том числе сделать так, чтобы претенденты могли собрать подписи заблаговременно и безопасно, а также провести непосредственно день выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ и рекомендациями экспертов в области здравоохранения», — пишут авторы обращения.

Они также обратили внимание на то, что сооружение Белорусской АЭС продолжается, несмотря на вспышку COVID-19 на стройплощадке. «Белорусские власти постоянно игнорируют опасения, высказанные белорусским гражданским обществом и международным сообществом в отношении ядерной безопасности БелАЭС, и не намерены выполнять рекомендации, выданные по итогам стресс-тестов», — отметили депутаты Европарламента.

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