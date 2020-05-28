Власти повысят для белорусов тарифы на газ 5 28.05.2020, 19:28

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Тарифы повысят с 1 июня.

С 1 июня для населения вырастут тарифы на природный и сжиженный газ. Многие из них начнут применять с начала отопительного сезона. До этого за потребленный газ нужно будет платить по специальным «летним» тарифам — некоторые из них повысят с 1 июня, а другие — нет. Tut.by посмотрел, как со следующего месяца изменятся тарифы на газ.

Как вырастут тарифы на природный газ

Сейчас в Беларуси тарифы на природный газ для населения повышают в два этапа: с 1 января (они действуют в первом полугодии), и с 1 июня — на второе полугодие.

С 1 июня тариф на газ, который используется в жилье с установленными приборами индивидуального учета расхода, вырастет до 0,1271 рубля за кубометр (во втором полугодии 2019-го он составлял 0,119 рубля). Он будет действовать по 31 декабря включительно. Но здесь есть нюанс: этот тариф начнут применять, когда стартует отопительный сезон. А до этого потребленный газ будут считать по тарифу 0,4213 рубля за кубометр. К примеру, если в отопительный сезон на обогрев дома уйдет 200 кубометров газа в месяц, то нужно будет заплатить 25,42 рубля (годом ранее за этот же объем вышло 23,8 рубля).

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), с 1 июня и до начала отопительного сезона за потребленный газ нужно будет платить по тарифу в 0,2226 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц (ранее он составлял 0,1995 рубля). В отопительный период тариф во втором полугодии вырастет до 0,5936 рубля (во втором полугодии 2019-го он составлял 0,5320 рубля). К примеру, за обогрев дома общей площадью 80 квадратных метров нужно будет заплатить в отопительный период 47,49 рубля (годом ранее за этот же объем — 42,56 рубля).

С 1 июня не будут пересматривать тарифы на природный газ для домов и квартир, в которых нет приборов индивидуального учета расхода, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (кроме газового). Не будут изменять тарифы на газ и для жилья, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, а также в жилье, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя.

Как изменятся тарифы на сжиженный газ

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с приборами индивидуального учета расхода и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить во втором полугодии 2,1628 рубля (во втором полугодии 2019-го — 1,9497 рубля). С 1 июня и до начала отопительного сезона потребленный газ будут считать по тарифу 1,1409 рубля.

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный сезон во втором полугодии вырастет до 7,0314 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц (во втором полугодии 2019-го — 6,3021 рубля). С 1 июня и до начала отопительного сезона потребленный газ будут считать по тарифу в 1,1409 рубля.

Повышение тарифов для населения на природный и сжиженный газ предусмотрено постановлением Совмина № 933 от 28 декабря 2019 года. Июньское подорожание — второй плановый этап повышения тарифов, первый был произведен с 1 января этого года.