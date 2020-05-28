Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума 28.05.2020, 20:35

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Этот уровень показывает долю обязательных платежей по кредитам в располагаемых доходах россиян.

Уровень долговой нагрузки россиян на 1 апреля 2020 г. достиг 10,9% – это максимальное значение за все время наблюдений, указал ЦБ РФ в "Обзоре финансовой стабильности", опубликованном 28 мая, передает kasparov.ru.

Этот уровень показывает долю обязательных платежей по кредитам в располагаемых доходах россиян, преимущественно он вырос за счет необеспеченного кредитования, отмечает ЦБ.

Необеспеченные потребительские кредиты достигли уровня 2014 г.

Часть заемщиков в апреле-мае не могли своевременно выполнить обязательства по кредиту из-за снижения доходов и невозможности посетить офис банка из-за ограничительных мер, пишет ЦБ. В итоге в первой половине апреля коэффициент выхода в первую просрочку по необеспеченным кредитам вырос в 1,3 – 1,5 раза по сравнению со значениями марта 2020 г.

Доля кредитов с предельной долговой нагрузкой (когда человек отдает более 80% ежемесячного дохода по кредиту) составила 23%, указывает ЦБ. Регулятор считает такие кредиты рискованными, с высокой долей вероятности того, что заемщикам понадобится реструктуризация займов.

Банки уже предлагают заемщикам программы реструктуризации, а государство – кредитные каникулы с отсрочкой платежей на полгода. Потребность в кредитных каникулах преимущественно возникает у людей, работающих в наиболее пострадавших от кризиса отраслях. А на них может приходиться до трети действующих кредитов, оценивает ЦБ.

Ожидаемые масштабы реструктуризации в краткосрочный период могут негативно сказаться на ликвидности отдельных банков, предупреждает регулятор.