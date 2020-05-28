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Каждая десятая фирма в Польше планирует искать работников из Украины

  • 28.05.2020, 21:11
Каждая десятая фирма в Польше планирует искать работников из Украины

Большинство польских работодателей положительно относятся к украинским работникам.

Каждая десятая фирма в Польше планирует искать работников из Украины. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса «Барометр польского рынка труда», проведенного по заказу компании Personnel Service, передает «Радио Польша».

В первом квартале 2020 работники из Украины работали в 35% крупных, 12% средних и 10% малых предприятий. Большинство работодателей – 89% – положительно или нейтрально относятся к работникам из Украины и лишь 2% – негативно.

Порядка 72% респондентов заявили, что украинский работник – равно компетентен, как и польский. Качества, за которые работодатели высоко ценят работников из Украины – это, прежде всего, трудолюбие. Кроме того, украинцы быстро адаптируются к рабочей среде, оперативно учат язык и создают положительную атмосферу. Работодатели также ценят их за скромность.

Несмотря на хорошее мнение о работниках из Украины, в ближайшее время им будет сложнее работать в Польше. Впервые за несколько последних лет польские компании, которые ищут работников на временную работу, вместо того украинцев, начали трудоустраивать поляков.


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