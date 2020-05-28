Ученые рассказали, что помогает в изучении тональных языков 28.05.2020, 21:17

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фото с сайта: magicportal.ru

Не только музыка.

Существует мнение, что люди, у которых развит музыкальный слух, проще распознают и учатся тональным языкам. Китайский, японский или корейский трудно изучать людям, которые не привыкли к различиям тонов. Ученые говорят, что улавливать различия в словах нам помогает не только музыкальное образование, но и гены, пишет «Популярная механика».

Когнитивные нейробиологи из Китайского университета Гонконга узнали, что носители кантонского языка имеют особенное развитие гена ASPM, и они лучше воспринимают лексические тона — тонкие изменения уровня тона, определяющие значение слова.

Они решили изучить ASPM, потому что ранее он был идентифицирован как ген, который показывает заметные различия между популяциями, говорящими на тональном языке, и теми, кто этого не делает. Однако одной этой корреляции было недостаточно, чтобы подтвердить, действительно ли эти гены влияют на то, как кто-то будет воспринимать и обрабатывать язык.

Команда ученых, желая увидеть доказательства того, что эти генетические варианты были напрямую вовлечены в тональную обработку языка, пригласили 400 носителей кантонского языка принять участие в детальном исследовании.

Они попросили участников эксперимента определить различия в лексических и музыкальных тонах в серии тестов. Также исследователи взяли образцы ДНК, чтобы выяснить, было ли что-то уникальное в их генетическом профиле. Именно так они определили одно особое место в гене ASPM, которое указывает на различие между людьми, которые хорошо воспринимают лексические тона, и теми, кто делает это плохо.

Однако, несмотря на то, что группа обнаружила, этот особый вариант гена, это лишь часть достоверности теории. Чтобы увидеть полную картину, ученые должны были исключить другие факторы, которые могли бы объяснить, почему кто-то хорошо слышит тонкие изменения тона. Одним из главных заключался в том, посещали ли люди музыкальную школу.

И тут исследователи столкнулись с интересными результатами! Обучение музыке людей без особой вариации ASPM, полностью ликвидировало их разницу в способности к изучению тональных языков.

Ученые говорят, что даже несмотря на то, что генетический эффект невелик, он интересен, потому что поддерживает теорию о том, что эволюция языка могла произойти наряду с генетической.