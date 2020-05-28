Родители выпускников Брестского лицея: Будем вместе добиваться справедливости 28.05.2020, 21:30

Родители сообщают о том, что их детям, которые были на карантине, занижают оценки.

Родители выпускников Брестского областного лицея заявляют о том, что их детям, которые были на карантине, занижают оценки. Проблему обсуждают в родительском чате в Вайбере, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Может кто-то в курсе, что происходит с учителями? - спрашивает мать одного из учеников. - С чем связано, что детей заваливают и снижают оценки? Тем, кто шел на медаль, открыто заявляют, что они ее не получат, лишь потому, что были на карантине.

Я взываю к родителям, кому близка наша ситуация! Давайте решать это! Я уверена в силах и знаниях своего ребёнка, и видеть, как по каждому предмету снижают оценку на бал, не могу спокойно. Более того, моя дочь просит ничего не предпринимать, чтобы потом всё против нее не обернулось. Я знаю, что многие уже ходили к директору, так как оказались в похожей ситуации. Прошу откликнуться!”

"Пишите, кто столкнулся с подобной ситуацией, будем вместе добиваться справедливости”, - пишут родители еще одного ученика.

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