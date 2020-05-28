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Саакашвили придумал, как будет решать в Украине проблемы бизнесменов

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  • 28.05.2020, 22:01
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Саакашвили придумал, как будет решать в Украине проблемы бизнесменов
Фото: РБК-Украина

Экс-президент Грузии записал видеообращение к украинским предпринимателям.

Глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили призвал украинских предпринимателей сообщать ему о своих проблемах в ведении бизнеса путем размещения видеороликов в соцсетях.

Как уверяет экс-президент Грузии в своем видообращении, опубликованном на его странице в Facebook в четверг, он изучить все ролики и на их основании будет инициировать законодательные, административные и другие изменения, передает zn.ua.

"Хочу обратиться от имени Национального совета реформ ко всем предпринимателям Украины… начиная от малого предприятия, заканчивая крупным бизнесом… Присылайте конкретные вещи – не общие вокруг да около – конкретно: что Вам мешает, что нужно менять в законодательстве, что нужно менять в каждодневной практике, как обуздать произвол чиновников Налоговой, Таможенной и так далее", - сказал Саакашвили.

"Посылайте на "говорить бізнес", хештег #говоритьбізнес" – это будет на вашей странице, лучше на мою присылайте – благодаря хештегу мы вас найдем. Я вам обещаю: каждое видео – я хочу, чтобы вы записали видео – будет внимательно нами просмотрено и главные вещи будут доведены до президента и до других органов власти", - добавил он.

По словам Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский, "создавший Нацсовет реформ" (на самом деле Совет реформ был создан за президента Порошенко - ред.), готов обсуждать проблемы украинских предпринимателей "как минимум раз в неделю, менять эту систему, которая всем надоела".

"Для этого нам нужны ваши позиции. Я хочу знать, что вам мешает", - сказал глава исполкома Нацсовета реформ.


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