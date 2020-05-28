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COVID-19 выявлен еще в нескольких школах и детских садах Минска

  • 28.05.2020, 22:29
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COVID-19 выявлен еще в нескольких школах и детских садах Минска

Учебные заведения, в которых есть заболевшие, продолжают работать.

Сегодня стало известно еще о нескольких очагах Covid-19 в школах и детских садах Минска. Учебные заведения, в которых есть заболевшие, продолжают работать, передает телеграм-канал “Баста!”.

“Диагноз Covid-19 подтвердился у воспитателя одной из групп в саду №154 Минска. С понедельника вся группа на карантине. Обработку группы проводили сами работники садика. Также со вторника и со среды ушли на больничные ещё 3 работника садика, в том числе и заведующая”, - пишет читатель.

“В детском саду №253 Минска есть воспитатель с коронавирусом. Заражение подозревают и у его помощника”, - сообщает подписчик.

“Минск, школа №172. Коронавирусом заболел ученик седьмого класса. Класс отправлен на карантин, 11 учителей на самоизоляцию. Школа работает в штатном режиме. Не знаю, всех ли родителей оповестили. В нашем 8-м классе классный руководитель сообщил родителям о самоизоляции, и все родители оставили своих детей дома по заявлению. Вся информация из родительского вайбер-чата”, - сообщает читатель.

“Минск, школа №104. Сегодня сообщили, что у ученика из 11-го класса коронавирус. Семь детей, которые ходили с ним в класс, как контакты первого уровня, отправлены домой на самоизоляцию. Учителей, которые их учили не посчитали контактами, сказали, чтобы работали, ведь в понедельник надо экзамены принимать. Школа работает в штатном режиме”, - пишет житель Минска.

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