Белорусские дальнобойщики: Живем в кабинах по два месяца 6 29.05.2020, 7:48

5,551

Фото: pixers

Эпидемия высветила слабые места транспортной системы страны.

Коронавирус внес изменения во все сферы нашей жизни. Особенно жесткие требования с 19 марта были введены постановлением Совета Министров №171 для транзитных дальнобойщиков. Водители считают, что для них создали невыносимые условия: негде помыться, поесть и даже нельзя отклониться от маршрута из-за поломки, пишет intex-press.by.

«Жить по пунктам постановления практически невозможно»

Житель Барановичей Артур работает водителем-международником более десяти лет. Мужчина рассказывает, что с приходом коронавируса и вступлением в силу постановления Совета Министров работать водителям стало труднее. И сложность предопределяется жесткими ограничениями, предусмотренными нормативным документом.

– Дальнобойщики сегодня стали, наверное, самыми изолированными людьми в мире. Даже разгрузкой и загрузкой машины занимаются другие люди. За весь рейс водитель-международник может контактировать всего с парой человек, и то на расстоянии. Я не понимаю, почему в отношении нас введены такие меры, – недоумевает Артур.

По его словам, «в нынешних реалиях жить по пунктам постановления практически невозможно». Например, количество стоянок. По мнению Артура, их не только мало, но и оборудованы они не должным образом.

– На некоторых стоянках попросту не хватает мест, как, например, на стоянке №36 в районе Бобровников. Практически на всех стоянках нет душа, а на некоторых не работают туалеты. Три-четыре стоянки, которые внесены в карты, вообще не предназначены для постоя, на них попросту нет места, – утверждает Артур, – не говоря уже о горячей пище — только хот-доги и кофе.

Мужчина говорит, что и расстояние между стоянками трудно стыкуется с режимом труда и отдыха. По его словам, успеть доехать от одного места стоянки к другому получается не всегда, хотя бы из-за банальных физиологических потребностей. Поэтому приходится выбирать: либо нарушать режим ЕСТР, за который в Европе дадут штраф, если остановят, либо нарушать постановление, за которое тоже дадут штраф.

– Казалось бы, если мне захотелось сходить в туалет и терпеть не получается: до ближайшей остановки еще ехать и ехать, что такого в том, если я остановлюсь на лесной стоянке один на 5 минут? Какой от меня может быть риск завоза и распространения коронавирусной инфекции? – недоумевает Артур.

А проблема ремонта автомобилей? По словам Артура, сервисы ремонта не учтены на карте стоянок, а съезд с маршрута для ремонта расценивается как отклонение.

– Мы живем в кабинах по два месяца. Жены приезжают к нам на разрешенную стоянку как в тюрьму на свиданку. Если государство выделило для нас эти стоянки, если оно считает, что мы – разносчики инфекции, и не позволяет нам ни шагу сделать за пределы стоянки, то почему на эти стоянки-заправки без ограничений приезжают местные жители на своих личных автомобилях? Ведь они, вольно-невольно, вступают с нами в контакт, – рассказывает мужчина.

Артур утверждает, что такого плохого отношения к водителям-международникам, как в Беларуси, нет больше ни в одной европейской стране.

– В Польше на автобанах висят плакаты с текстом «Спасибо, водители, что вы работаете в такую трудную минуту». В Германии на границе волонтеры бесплатно раздавали нам сухпайки, воду и горячую пищу. За границей я могу стать на любой стоянке, пойти в любой магазин в маске и перчатках по своим делам, – утверждает Артур.

Мужчина говорит, что дальнобойщики были готовы к тому, что в отношении них будут приняты какие-то меры из-за того, что они потенциально могут быть переносчиками заразы. Но что меры будут настолько суровы, никто даже и представить не мог.

«Всем на все плевать»

Горожанин Александр работает водителем-международником четыре года. Парень говорит, что из-за коронавируса некоторое время не было работы, а ближе к маю начал выезжать в рейсы. По словам Александра, в других странах карантинные меры ослабляются, а некоторые страны и вовсе убрали этот режим.

– За границей для водителей-международников запретов нет. Мы спокойно ходим в магазины, посещаем общественные места и беспрепятственно проходим границу. Даже ношение масок в некоторых странах не обязательно, – рассказывает Александр. – В некоторых кафе еду готовят на вынос, в некоторых кушать можно в заведении, но столики расставлены с соблюдением метрового расстояния друг от друга.

По словам Александра, в Австрии в общественных местах даже висят бесплатные маски, которые можно надеть при желании. На въезде в Италию просят быть в маске, хотя в самой стране уже можно обходиться и без них. Что касается Беларуси, то Александр говорит, что отношение к водителям-международникам на родине «просто неуважительное».

– В Беларуси всем на все плевать. Складывается впечатление, что наши контролирующие органы готовы применить к нам все возможные штрафы, какие только можно к нам «привязать», а если еще и попробуешь «права качать», то мало тебе не покажется, – с возмущением говорит Александр.

Парень утверждает, что свою страну он старается проезжать без остановок, потому что в Беларуси очень большая проблема с разрешенными стоянками.

– Стоянки совсем не приспособлены для такого количества грузовиков. На 30 машин максимум две душевые кабинки. Туалетов тоже недостаточно. Никакой еды, кроме хот-догов, нет. Очень удивляет, насколько всем на нас плевать, – вздыхает Александр. – Вот и превращаемся мы в заложников своей кабины.

В тему

На сайте «Удобный город» водители-международники создали петицию, адресованную Совету Министров, с просьбой пересмотреть введенные условия транзита водителей-международников. «Мы такие же люди и граждане Республики Беларусь, как и остальные, просим не ограничивать наши права на достойный отдых и встречу с родными», говорится в петиции. На сегодня ее подписали 1239 человек. А в социальных сетях водители-международники проводят акцию «Транзит – тоже люди». Акция направлена на смягчение мер в отношении водителей-международников при транзите грузовиков через территорию Республики Беларусь.