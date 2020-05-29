«Каким бы ты ни был оптимистом, если болеешь этой дрянью – будет тяжело» 1 29.05.2020, 7:59

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Фото: 1reg.by

Откровенный рассказ брестчанки, попавшей в больницу с коронавирусом.

Каково это - болеть коронавирусом? Многие даже и представить себе не могут весь масштаб тяжести от инфекции, который выпадает на долю больного. Неоднократно говорили про иммунитет, но что спасет человека – судьба или антибиотик – неразрешимый вопрос.

34-летняя уроженка Дрогичинского района, проживающая в Бресте, находится в настоящее время на стационарном лечении в Брестской центральной городской больнице. Она поделилась с 1reg.by своей историей и рассказала, что такое болеть Covid-19.

«Сначала заболел муж и пошел на больничный. Откуда заразился – непонятно. Спустя два дня поднялась температура у меня. До этого подозревала о наличии у себя данной инфекции: варила рыбу и поняла, что не чувствую запаха. Ноль. Только уксус и спирт от антисептиков можно как-то распознать.

В понедельник даже при температуре чувствовала себя еще неплохо, а во вторник после душа, осознала непонятные изменения в организме. В среду мне нужно было идти на флюрографию, однако накануне ощутила, что замораживаются легкие.

Это ужасное состояние, когда не можешь даже встать и как рыба стараешься захватить глоток воздуха. Я всегда считала себя сильным человеком и не боялась боли, но впервые в жизни мне было плохо так, что терпеть невыносимо. Вызвала скорую – забрали в больницу. Сразу сделали рентген и взяли анализ крови. Повезло, что не было людей, поэтому уделили максимум внимания за короткий срок.

Сказали, что у меня воспаление в одной доле. Анализы были средние. Температура скачет и сейчас. В моем случае можно было бы лечиться дома, но смысла от этого никакого. Антибиотики не помогают и их постоянно меняют, а тратить 60-70 рублей, чтобы в итоге все равно оказаться в больнице – не стоит домашнего лечения.

На стационаре тоже дают антибиотики, ставят капельницы, но они не помогают. Врачи стараются хоть что-то сделать: ведь не просто же попить воды сюда кладут. Ежедневно берут кровь и смотрят: вырабатываются ли тела, есть ли улучшения или сейчас пик заболевания. Регулярные осмотры, контроль и обследования. Врач рассказывает, как есть, все объясняет. Я считаю, мне очень сильно повезло попасть именно в это отделение.

У мужа была температура, а ребенок не слышит запахи, поэтому сейчас они находятся в инфекционке.

Туалет здесь общий, душ один на весь этаж. Понятно, что изменить это не под силу сотрудникам ЦГБ.

После приезда министра в ЦГБ все изменилось: с пятницы никого не принимали на стационарное лечение. Потому что должна была приехать «верхушка» и нужно было показать, что все идет на спад. Слышала, что выписывают людей недолеченными. На нашем этаже были подобные попытки, но врач отстоял своих пациентов перед приездом министра. Вся больница перепрофилирована под пневмонию и коронавирус.

Здесь очень много больных от 30 до 40 лет. Есть с разными степенями тяжести, на ИВЛ. На днях умер 55-летний мужчина.

В этой ситуации эффект плацебо не сработает. Каким бы ты ни был оптимистом, если болеешь этой дрянью – будет тяжело».