«Я спрашивал врачей, почему я умираю»: шокирующее видео больного COVID-19 3 29.05.2020, 8:23

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Фото: David Sacks/Getty Images

Пациент с коронавирусом записал прощальное послание для своих детей.

39-летний депутат Курского городского собрания (РФ) Максим Васильев перенес коронавирус. Болезнь у него протекала очень тяжело. Как признается сам курянин, он чуть не умер. Его вначале лечили в курской инфекционной больнице, а затем, когда стало ясно, что ничего не помогает, Васильева экстренно перевезли в столичную клинику, где он пошел на поправку. Максим Васильев до сих пор находится в Москве, на постмедицинском наблюдении. Корреспондентам 46 ТВ удалось с ним связаться и расспросить, как проходило лечение. Это очень трогательный рассказ. Максим Васильев признался, что уже записывал для своих детей прощальное видео. Итак, обо всем, что происходило с курским депутатом, из первых уст.

"Я старался быть максимально защищенным и выполнял все необходимые требования, чтобы не заболеть, но, к сожалению, вирус ко мне попал. Он крайне заразен и невозможно предположить, откуда он может взяться. Самочувствие ухудшилось, будто переключили выключатель. Мне стало резко плохо. И ломота в суставах – чем крупнее сустав, тем больше боль. Стала подниматься температура, которая снижалась обычными средствами буквально на 1,5-2 часа и возвращалась к первоначальным показателям. Я, как и большинство россиян, решил, что я крепкий молодой мужчина и должен перенести коронавирус более безболезненно. Я начал заниматься самолечением – снижал температуру, пил легкие антибиотики. Я думал, если мои легкие держат воздух, и я могу больше минуты не дышать, значит у них нет никакого поражения. Но потом врачи мне рассказали, что вирус убаюкивающе действует на нервную систему, и она не реагирует, легкие до последнего не беспокоят, и можно дотянуть до разрушения легких до 80%, что неминуемо приведет к гибели.

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Мне становилось хуже, температура поднималась выше, я записался на компьютерный томограф, где было видно, что поражение легких около 60%.

Положили в Семашко- достаточно хорошие палаты и довольно самоотверженные врачи, которые действительно бьются за жизнь каждого пациента, за жизнь каждого. Но проблема – в отсутствии необходимых технологий. Больница такого уровня без КТ, где можно проследить динамику – либо положительную, либо отрицательную – это, конечно, из рук вон плохо. Потому что компьютерный томограф – это основное оборудование, которое необходимо проходить многократно в процессе лечения больных коронавирусом. Лечить вслепую, как это происходит в Курске, это очень чревато для результата.

Мне было очень плохо в больнице. Каждый день становилось все хуже и хуже. Врачи меняли антибиотики, кололи мне гормоны, но это не помогало. Я спрашивал врачей, почему мне так плохо, почему я фактически умираю. Они говорили, что очень высок уровень воспалительных процессов, его пытаются снизить, но ничего не помогает. Было двое суток, когда я реально чувствовал, что наверное мой организм не справится с этой бедой, и уже записывал прощальное видео своим детям. Поверьте, это очень тяжело делать. И вот когда стало понятно, что лучше мне не становится, мой отец, он врач, все его знают, принял решение, что нужно меня отправлять в Москву. Из реанимации в час ночи меня забрала «Скорая». Зашли молодые врачи, укомплектованные всем необходимым, поблагодарили наших медиков и начали меня забирать.

На третий день мне стало немного легче. Мне постоянно меняли антибиотики, лекарства, каждый день делали кучу анализов и в итоге подобрали ту схему лечения, которая мне максимально подходит. Потом в течение еще 13 дней я получал это лечение. Это три капельницы ежедневно, таблеток штук 40 разных, и уколы – в живот два укола и в мышцу укола 4, такой медикаментозный шторм. Как рассказали мне московские врачи, у меня вирус остановил сопротивляемость организма, полностью остановился иммунитет. С их слов, уже начиналось заражение крови. Они двое суток боролись, подобрали необходимое лекарство, и все это остановилось. Я потерял 30 килограммов веса.

От этого лечения очень страдает кожа. Дотрагиваешься до тела и создается впечатление, что это не твоя кожа. Мне пришлось все сбрить и на лице, и на голове, я до сих пор пользуюсь различными восстановительными кремами, хотя никогда ими не пользовался. Но что делать? И вот сегодня читаю в интернете, что коронавирус – это выдумка. Я прошел через этот ужас, я был в двух больницах – курской и московской. Я видел огромное количество больных людей и даже видел несколько смертей. Это никакая не выдумка. Это очень страшно! Соблюдайте все меры безопасности. Маски, кстати, помогают реально!"