закрыть
29 мая 2020, пятница, 11:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Я спрашивал врачей, почему я умираю»: шокирующее видео больного COVID-19

3
  • 29.05.2020, 8:23
  • 9,623
«Я спрашивал врачей, почему я умираю»: шокирующее видео больного COVID-19
Фото: David Sacks/Getty Images

Пациент с коронавирусом записал прощальное послание для своих детей.

39-летний депутат Курского городского собрания (РФ) Максим Васильев перенес коронавирус. Болезнь у него протекала очень тяжело. Как признается сам курянин, он чуть не умер. Его вначале лечили в курской инфекционной больнице, а затем, когда стало ясно, что ничего не помогает, Васильева экстренно перевезли в столичную клинику, где он пошел на поправку. Максим Васильев до сих пор находится в Москве, на постмедицинском наблюдении. Корреспондентам 46 ТВ удалось с ним связаться и расспросить, как проходило лечение. Это очень трогательный рассказ. Максим Васильев признался, что уже записывал для своих детей прощальное видео. Итак, обо всем, что происходило с курским депутатом, из первых уст.

"Я старался быть максимально защищенным и выполнял все необходимые требования, чтобы не заболеть, но, к сожалению, вирус ко мне попал. Он крайне заразен и невозможно предположить, откуда он может взяться. Самочувствие ухудшилось, будто переключили выключатель. Мне стало резко плохо. И ломота в суставах – чем крупнее сустав, тем больше боль. Стала подниматься температура, которая снижалась обычными средствами буквально на 1,5-2 часа и возвращалась к первоначальным показателям. Я, как и большинство россиян, решил, что я крепкий молодой мужчина и должен перенести коронавирус более безболезненно. Я начал заниматься самолечением – снижал температуру, пил легкие антибиотики. Я думал, если мои легкие держат воздух, и я могу больше минуты не дышать, значит у них нет никакого поражения. Но потом врачи мне рассказали, что вирус убаюкивающе действует на нервную систему, и она не реагирует, легкие до последнего не беспокоят, и можно дотянуть до разрушения легких до 80%, что неминуемо приведет к гибели.

Видео

Мне становилось хуже, температура поднималась выше, я записался на компьютерный томограф, где было видно, что поражение легких около 60%.

Положили в Семашко- достаточно хорошие палаты и довольно самоотверженные врачи, которые действительно бьются за жизнь каждого пациента, за жизнь каждого. Но проблема – в отсутствии необходимых технологий. Больница такого уровня без КТ, где можно проследить динамику – либо положительную, либо отрицательную – это, конечно, из рук вон плохо. Потому что компьютерный томограф – это основное оборудование, которое необходимо проходить многократно в процессе лечения больных коронавирусом. Лечить вслепую, как это происходит в Курске, это очень чревато для результата.

Мне было очень плохо в больнице. Каждый день становилось все хуже и хуже. Врачи меняли антибиотики, кололи мне гормоны, но это не помогало. Я спрашивал врачей, почему мне так плохо, почему я фактически умираю. Они говорили, что очень высок уровень воспалительных процессов, его пытаются снизить, но ничего не помогает. Было двое суток, когда я реально чувствовал, что наверное мой организм не справится с этой бедой, и уже записывал прощальное видео своим детям. Поверьте, это очень тяжело делать. И вот когда стало понятно, что лучше мне не становится, мой отец, он врач, все его знают, принял решение, что нужно меня отправлять в Москву. Из реанимации в час ночи меня забрала «Скорая». Зашли молодые врачи, укомплектованные всем необходимым, поблагодарили наших медиков и начали меня забирать.

На третий день мне стало немного легче. Мне постоянно меняли антибиотики, лекарства, каждый день делали кучу анализов и в итоге подобрали ту схему лечения, которая мне максимально подходит. Потом в течение еще 13 дней я получал это лечение. Это три капельницы ежедневно, таблеток штук 40 разных, и уколы – в живот два укола и в мышцу укола 4, такой медикаментозный шторм. Как рассказали мне московские врачи, у меня вирус остановил сопротивляемость организма, полностью остановился иммунитет. С их слов, уже начиналось заражение крови. Они двое суток боролись, подобрали необходимое лекарство, и все это остановилось. Я потерял 30 килограммов веса.

От этого лечения очень страдает кожа. Дотрагиваешься до тела и создается впечатление, что это не твоя кожа. Мне пришлось все сбрить и на лице, и на голове, я до сих пор пользуюсь различными восстановительными кремами, хотя никогда ими не пользовался. Но что делать? И вот сегодня читаю в интернете, что коронавирус – это выдумка. Я прошел через этот ужас, я был в двух больницах – курской и московской. Я видел огромное количество больных людей и даже видел несколько смертей. Это никакая не выдумка. Это очень страшно! Соблюдайте все меры безопасности. Маски, кстати, помогают реально!"


популярное за неделю

Мнение

Говори за себя, Лида
Говори за себя, Лида Ирина Халип
Ломаем лед!
Ломаем лед! Николай Статкевич
Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин