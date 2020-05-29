Американские ученые рассказали об аномальном изменении климата в Сибири 7 29.05.2020, 8:43

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Последствия будут масштабными.

Capital Weather Gang, блог издания Washington Post, опубликовал статью с мнением западных ученых об аномальном потеплении в Сибири. Ученые говорят о том, что температура поднялась на высокий уровень даже за Полярным кругом — это приводит к исчезновению снежного покрова вечной мерзлоты, таянию ледников и ужасным пожарам.

Издание prmira.ru перевело статью блога WP.

Это график отклонения температуры от средней в 1951-1980 годах. Как видно, в России все совсем не в порядке.

Как отмечают ученые, в Вашингтоне на прошедшей неделе температура держалась на уровне 15,5 градуса по Цельсию, а максимально поднималась до 22,7 градуса. На севере Сибири, возле и за Полярным кругом температура поднималась до 26,6 по Цельсию.

Отдельно ученые останавливаются на Хатанге — там 23 мая зафиксировали температуру в 25,5 градуса. Специалисты отметили, что это намного выше нормы.

Khatanga is a Siberian town well north of the Arctic Circle.

--Average high for May 23 (today): 32F

--Record daily high for May 23: 54F

--High today: at least 78F https://t.co/EAQBT6r0m8 — Bob Henson (@bhensonweather) May 22, 2020

Исследователи отмечают, что потепление в Сибири нанесло сильный ущерб арктическим экосистемам. Значительная часть лесов уже горит, снежный покров резко сокращается, а толщина льда на Карском море находится на рекордно низком уровне — он начал таять на месяц раньше обычного.

При этом, отмечают ученые, таяние вечной мерзлоты в Сибири только ускорит глобальное потепление из-за выбросов углекислого газа, которые происходят при оттаивании почвы.

Вот что говорит Зак Лэйб, исследователь университета Калифорнии:

«Несмотря на то, что Сибирь известна своими резкими перепадами температур, постоянство и величина потепления этого года поражает. Эта неделя — пример экстремального явления с летними температурами в Западной Сибири. Мы уже видим это в данных о снежном покрове, имеются большие отрицательные отклонения от нормы по всему сибирскому побережью Арктики».

Лэйб отметил, что с таянием снега может быть связано и возникновение пожаров — лес загорается вскоре после того, как сходит снежный покров. Но, отметил ученый, в научной среде это еще обсуждается.

Роберт Род из организации Berkeley Earth (занимается исследованием глобальных изменений климата) считает, что потеплению способствовал полярный вихрь (он же полярная ячейка). В последние недели полярный вихрь подвергался ежегодному «весеннему обвалу», что позволило сформироваться большому очагу теплого воздуха.

Вот область высокого давления, о которой говорит Род.

Вот какие данные по температуре привел Мика Рантанен, исследователь из Финского метеорологического института.

Quite remarkable temperatures in western Siberia today.



For example 26.4°C as north as Arctic Circle (66.6°N) and 30.1°C at 62.5°N. pic.twitter.com/nH5TDipUMk — Mika Rantanen (@mikarantane) May 21, 2020

По его мнению, Россия пережила рекордно теплую зиму, и это приведет к дальнейшей жаре.