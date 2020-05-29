закрыть
29 мая 2020, пятница, 11:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американские ученые рассказали об аномальном изменении климата в Сибири

7
  • 29.05.2020, 8:43
  • 11,357
Американские ученые рассказали об аномальном изменении климата в Сибири

Последствия будут масштабными.

Capital Weather Gang, блог издания Washington Post, опубликовал статью с мнением западных ученых об аномальном потеплении в Сибири. Ученые говорят о том, что температура поднялась на высокий уровень даже за Полярным кругом — это приводит к исчезновению снежного покрова вечной мерзлоты, таянию ледников и ужасным пожарам.

Издание prmira.ru перевело статью блога WP.

Это график отклонения температуры от средней в 1951-1980 годах. Как видно, в России все совсем не в порядке.

Как отмечают ученые, в Вашингтоне на прошедшей неделе температура держалась на уровне 15,5 градуса по Цельсию, а максимально поднималась до 22,7 градуса. На севере Сибири, возле и за Полярным кругом температура поднималась до 26,6 по Цельсию.

Отдельно ученые останавливаются на Хатанге — там 23 мая зафиксировали температуру в 25,5 градуса. Специалисты отметили, что это намного выше нормы.

Исследователи отмечают, что потепление в Сибири нанесло сильный ущерб арктическим экосистемам. Значительная часть лесов уже горит, снежный покров резко сокращается, а толщина льда на Карском море находится на рекордно низком уровне — он начал таять на месяц раньше обычного.

При этом, отмечают ученые, таяние вечной мерзлоты в Сибири только ускорит глобальное потепление из-за выбросов углекислого газа, которые происходят при оттаивании почвы.

Вот что говорит Зак Лэйб, исследователь университета Калифорнии:

«Несмотря на то, что Сибирь известна своими резкими перепадами температур, постоянство и величина потепления этого года поражает. Эта неделя — пример экстремального явления с летними температурами в Западной Сибири. Мы уже видим это в данных о снежном покрове, имеются большие отрицательные отклонения от нормы по всему сибирскому побережью Арктики».

Лэйб отметил, что с таянием снега может быть связано и возникновение пожаров — лес загорается вскоре после того, как сходит снежный покров. Но, отметил ученый, в научной среде это еще обсуждается.

Роберт Род из организации Berkeley Earth (занимается исследованием глобальных изменений климата) считает, что потеплению способствовал полярный вихрь (он же полярная ячейка). В последние недели полярный вихрь подвергался ежегодному «весеннему обвалу», что позволило сформироваться большому очагу теплого воздуха.

Вот область высокого давления, о которой говорит Род.

Вот какие данные по температуре привел Мика Рантанен, исследователь из Финского метеорологического института.

По его мнению, Россия пережила рекордно теплую зиму, и это приведет к дальнейшей жаре.


популярное за неделю

Мнение

Говори за себя, Лида
Говори за себя, Лида Ирина Халип
Ломаем лед!
Ломаем лед! Николай Статкевич
Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин