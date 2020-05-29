Коронавирус охватывает Минск: у эпидемии появились новые «адреса» 2 29.05.2020, 9:12

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Как выглядит полная карта очагов инфекции в столице.

Читатели телеграм-канала «Баста!» присылают фото, сделанные возле домов в Минске, которые стали новыми очагами Covid-19.

Адреса: Улицы Гамарника, 20, Гедройца, 18, Лещинского, 35, Неманская, 66, 83, Сурганова, 51, Юбилейная, 27, переулок Багратиона, 19, 24.

Полную карту очагов заражения Covid-19 в Минске, о которых сообщили читатели канала, смотрите по этой ссылке.

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