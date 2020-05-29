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Студентка-медик о COVID-19 в Витебске: Поток пациентов был очень мощный

  • 29.05.2020, 9:52
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Студентка-медик о COVID-19 в Витебске: Поток пациентов был очень мощный
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО «НАША НІВА»

Среди заразившихся медиков были студенты-добровольцы.

Студентка 6-го курса Витебского медуниверситета, будущий хирург Анна Калиниченко рассказала sb.by, как в середине апреля добровольно пошла помогать медикам, которые боролись с коронавирусом. Она работала в отделении, которое областная больница развернула в симуляционном центре университета. В основном помогала медсестрам — разносила таблетки, ставила капельницы.

"Во время пандемии поток пациентов был очень мощный, — вспоминает Анна. — Когда одновременно поступает 25 больных, когда в полной экипировке по разным этажам нужно развезти по палатам 40 капельниц... — это гигантский объём работы!".

Несмотря на все меры предосторожности, студентка в начале мая сама сдала положительный тест на COVID-19. Она не знает, где заразилась — в больнице или в магазине, куда ходила за продуктами. Выздоровела девушка за неделю, а сейчас проходит реабилитацию.

Уже прошло распределение — Анна Калиниченко поедет работать в свой родной Жлобин.


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