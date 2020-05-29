Фотофакт: В Австралии дельфин приносит к берегу подарки, чтобы вернулись туристы 1 29.05.2020, 10:11

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Горбатый дельфин по кличке Мистик привык общаться с отдыхающими, но из-за карантина они исчезли.

29-летний Мистик — альфа-самец стаи из шести дельфинов. Компания часто заплывает в бухту Тин-Кан (штат Квинсленд, Австралия), чтобы пообщаться с гостями Barnacles Cafe & Dolphin Feeding Centre — кафе с дельфинами, которое находится в бухте, пишет Delfi.

Волонтеры рассказали, что в последнее время Мистик стал приносить на носу разные "подарки": кораллы, старые бутылки и другие дары моря. Каждый раз, когда Мистик что-то приносит, волонтеры угощают его рыбкой.

Никто не обучал дельфина этому трюку. Волонтеры считают, что так Мистик пытается показать, как соскучился по людям. В Австралии, как и во многих других странах, был введен режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Заведения начали открывать только с 15 мая, а кафе, к которому подплывают Мистик и его сородичи, возобновило работу 21 мая.

Эксперт по поведению дельфинов Барри Макговерн подтвердил, что у дельфинов очень сложная культура общения, поэтому он и правда может тосковать по людям. Также "подарки" Мистика могут быть способом развлечь себя или желанием вернуть свой привычный режим кормления.