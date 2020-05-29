«Это самый низкий поступок, который мог выкинуть наш главврач» 21 29.05.2020, 10:20

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иллюстрационное фото 112.by

В Шкловской ЦРБ уволили заведующую отделением, которая вступилась за врачей.

Заведующую инфекционным отделением Шкловской центральной районной больницы уволили за то, что она требовала обеспечить подчиненных средствами индивидуальной защиты. Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщили сотрудники учреждения здравоохранения.

"У нас в ЦРБ Шклова уволили заведующую инфекционным отделением, Алину Сергеевну Савельеву, - cообщили подписчики Telegram-канала. - Это самый низкий поступок, который мог выкинуть наш главврач, этот человек поступил крайне подло и не этично.

Ситуация с "короной" у нас в отделении не просто критическая, она уже за рамками критичности, потому что больных больше, чем мы можем принять. Мы реально работаем рискуя своими жизнями и здоровьем, ежеминутно. Алина Сергеевна пыталась защитить нас, она открыто говорила о нехватке средств защиты, и я точно знаю о том, что у нее на эту тему был разговор с главврачом.

Главврачу не понравилось то, что для нашей заведующей здоровье ее подчиненных было важнее, чем какая-то гнилая "политика партии", за это ее "попросили". Не знаю как, вежливо или грубо, но факт - она больше не работает.

Обидно до слез, теперь хоть всем коллективом уходи.

Ведь как можно доверять такому главврачу, который готов пожертвовать любым работником больницы ради неизвестно чего?

Скорее бы уже эта паршивая власть сменилась, и такие подлые люди пошли под суд, таким как он нельзя доверять управление жизнями людей, причем я имею ввиду не только медперсонал”.

Редакция Telegram-канала "Баста!" позвонила в Шкловскую ЦРБ и там сообщили, что Алина Савельева больше не работает в больнице.

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