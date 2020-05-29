ВОЗ бьет тревогу из-за ситуации с коронавирусом в Беларуси 14 29.05.2020, 10:29

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С докладом выступил глава Европейского бюро.

Беларусь вошла в пятерку стран Европы, где было зарегистрировано наибольшее совокупное число подтвержденных случаев COVID-19 за последние 14 дней. Об этом сообщил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По словам Клюге, Беларусь, Россия, Великобритания, Турция и Италия стали странами, в которых за последние две недели зарегистрировано самое большое число случаев заражения COVID-19.

Он также сообщил, что в 53-х европейских странах, где проживают 900 млн человек, в целом подтверждено более 2 миллионов случаев COVID-19, более 175 тысяч человек умерли.

94% всех скончавшихся пациентов — это люди старше 60 лет, в 59% случаев — мужчины. 97% всех смертей были среди тех, у кого было хотя бы одно основное заболевание, причем сердечно-сосудистые заболевания были главной сопутствующей патологией.

Клюге также сообщил, что на Европу приходится 38% всех случаев инфицирования и около 50% летальных исходов в мире.

Напомним, что по мнению независимых экспертов, коронавирусом в Беларуси могли заразиться уже около миллиона человек, умереть могли около 10 тысяч. Цифры, публикуемые Минздравом, существенно занижены и не вызывают доверия у белорусских врачей.