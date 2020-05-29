Аллес гемахт, Вальдемар Вальдемарович! 3 Телеграм-канал «Серпом По»

29.05.2020, 10:33

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Обнуление «вождя» во время эпидемии.

Собянин заявил о сохранении ограничений в Москве до создания вакцины от ковида‍. Да по такой логике "режим самосохранения" вообще можно оставить навсегда, мало ли какая зараза еще появится! Сделать "эксперимент" бессрочным.

А еще в мэрии сообщили, что с 1 июня москвичи обязаны будут "шпацировать" по улицам не только по спецграфику, но еще и по прописке, а не по фактическому месту проживания.

Правда, о миллионах иногородних, в том числе россиянах на съемных квартирах (большая часть которых без всяких договоров аренды и регистрации) чиновники ничего не сказали, снова сделав вид, что этих людей нет.

В общем, 27 статью Конституции Собянин в очередной раз проигнорировал. Ее 1-я часть, напомним, гласит: "Каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства".

На 2-ю часть этой же статьи ранее уже наплевали Захарова с Лавровым и прочими мишустинами, которые бросили россиян за границей. А теперь задумались и о временном ограничении выезда из страны, пока в качестве "рекомендаций".

А ведь "каждый может свободно выезжать за пределы РФ, гражданин РФ имеет право беспрепятственно возвращаться в РФ".

Статья 21 Конституции тоже была пущена под нож полицейщиной во время незаконной самоизоляции. Ч.1 этой статьи закрепляет, что "достоинство личности охраняется государством, ничто не может быть основанием для его умаления". Про достоинство с намордниками мы уже писали.

При этом в ч.2 ст.21 говорится, что "никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам".

А как же тогда быть с нынешними опытами или, как пишет мэрия, "экспериментами" столичных властей над людьми?

Дальше - больше. "Самоизоляцией" без работы и господдержки было попрано право на свободный труд (ст. 37). Насильно введенными электронными пропусками - фактически нарушен запрет на "сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия" (ст. 24) ...

Все случилось точно так же, как ранее с цинично растоптанными политическими правами - гарантиями свободы мысли и слова (ст. 29), "правом собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование" (ст. 31). Последнее было в очередной раз грубо нарушено в этот четверг в Москве.

И будет нарушаться дальше под предлогом собянинского "режима". Чтобы никто не помешал Путину спокойно провести жульническое голосование по поправкам.

Ст. 45 гласит, что "государственная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ гарантируется". Но "Гарант Конституции" за 20 лет де-факто обнулил большую часть ее статей, касающихся политических и экономических прав и свобод граждан.

Во время пандемии его столичный гауляйтер и другие наместники, которым он специально для этого развязал руки, добили оставшиеся.

Аллес гемахт, ВладимВладимыч! Все готово! Осталось вам только поднять брошенную ручку и поставить подпись под собственным обнуляжем. Так сказать, закрепить теперь уже де-юре право на вечное правление компрадорской элитки. На завоеванное жизненное пространство размером с целую страну с прилагающимися к ней "холопами".

Коронавирус уйдет, а концлагерные законы и беспомощная привычка им подчиняться под страхом неминуемой расправы, останутся.

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