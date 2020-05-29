От родителей скрыли информацию о вспышке COVID-19 в гродненской школе 1 29.05.2020, 10:42

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Фото: Яндекс.Карты

Дети продолжали посещать занятия и заражаться.

От родителей скрывали информацию о вспышке Covid-19 в гродненской школе №38. Только вчера стало известно, что некоторые работники находятся на самоизоляции с подозрением на заражение, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Возмущена отношением к коронавирусу со стороны государства - все умалчивается, никакой информации и заботы о людях, - пишет жительница Гродно. - Мои дети не посещали школу №38 Гродно, только сдали учебники.

Сегодня узнали, что некоторые учителя на самоизоляции, а это говорит о том, что есть зафиксированные случаи коронавируса, ведь никто учителей просто так не отпустит. И дети должны были ходить в школу, несмотря на серьезные заболевания, которые могут стать смертельными при коронавирусе.

Нужно отметить, что наши учителя разумные и адекватные люди, не заставляли детей, никакого давления не было, были заданы для оценок дистанционно задания. Спасибо им".

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