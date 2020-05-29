Парламент Венесуэлы признал Хуана Гуаидо своим председателем 29.05.2020, 10:48

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ХУАН ГУАЙДО

ФОТО: ZUMA / TASS

Национальная ассамблея отвергла ставленника Мадуро.

Национальная ассамблея Венесуэлы, в которой доминируют представители оппозиции, отвергла постановление Верховного суда страны, лишившего лидера оппозиции Хуана Гуаидо полномочий председателя парламента. Депутаты ассамблеи в четверг, 28 мая, назвали постановление суда незаконным, поскольку судьи, по их мнению, лишены "независимости, автономии и объективности". После этого Гуаидо заявил, что продолжит исполнять обязанности спикера Национальной ассамблеи, сообщает "Немецкая волна".

Верховный суд Венесуэлы 26 мая признал спикером парламента соперника Гуаидо - Луиса Парру, посчитав его притязания на эту должность законными. Членов Верховного суда считают лояльными диктатору Венесуэлы Николасу Мадуро, который с начала 2019 года вовлечен в ожесточенную борьбу за власть против Хуана Гуаидо.

Луис Парра провозгласил себя председателем Национальной ассамблеи в январе. Во время его избрания ни Хуана Гуаидо, ни других оппозиционных политиков не пустили в здание парламента. Гуаидо назвал Парру "пособником диктатуры". С января Парра и Гуаидо проводят параллельные парламентские заседания со своими сторонниками.

Параллельные парламенты

Хуан Гуаbдо в январе 2019 года cтал временным президентом Венесуэлы. Его признали около 60 стран, в том числе США и Германия. Однако, несмотря на сильный нажим Вашингтона и катастрофическую ситуацию в экономике Венесуэлы, Мадуро остается у власти, опираясь на поддержку со стороны военных, а также России и Китая.

Венесуэла уже многие годы страдает от глубокого экономического кризиса, который лишь усугубился из-за пандемии коронавируса. Миллионы венесуэльцев бежали за границу, спасаясь от экономических тягот и политических репрессий.