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«Хотим выборы без Лукашенко! Он надоел»

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  • 29.05.2020, 10:51
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«Хотим выборы без Лукашенко! Он надоел»
Фото: БелаПАН

Тысячи белорусов открыто выступают против власти.

Большие очереди выстраиваются на пикетах, чтобы подписаться за сторонников перемен, сообщают naviny.by.

В частности, в гомельском регионе происходит настоящая революция — люди тратят десятки минут своего времени, что отстоять очередь и подписаться за оппозиционных кандидатов.

Так, многочисленные потоки людей были вчера в Гомеле на пикете супруги блогера Сергея Тихановского. Очередь стояла с 17:00 до 21:40.

По другим городам на пикетах уже собрали около 10 тысяч подписей. «Гомельские» еще не считали.

На пикет из Ветки приехали сторонники блогера — привезли ему в подарок тапок, сплетенный из «лживых газет».

«У нас в Ветке нет работы, закрыты производства, вот нам что остается — плести тапки из лживых государственных газет», — объяснил житель Ветки Иван.

Молодая гомельчанка Наталья возмущена действующей властью. «Нас никто не слышит. Мы-то понимаем, что идем не туда, ну хотя бы вышел Лукашенко, спросил у народа! Мы хотим что-то высказать - но нас никто не слышит. А Тихановский — это, скажем, маленькая зацепка, чтобы выйти из того, где мы находимся. Мы хотим выборы без Лукашенко он не нужен, надоел, достаточно уже!», — эмоционально объяснила свое участие в пикете Наталья.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.


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