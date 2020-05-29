Ступор системы 2 Эль Мюрид

29.05.2020, 10:52

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Эль Мюрид

У властей Москвы нет вариантов.

Ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". "Я боюсь, что режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как вакцину не получим", — сказал он.

Ранее сообщалось, что центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции 29 июня.

То, что Собянин будет вынужден идти ва-банк, продлевая введенный им фашизм на максимально длительный срок, было понятно уже достаточно давно. Объективно иной модели поведения от него ожидать невозможно: в аппаратном плане полномочия главы комиссии по борьбе с коронавирусом делают его главным по стране в период этой самой "борьбы", а потому отдавать обратно полномочия для любого номенклатурного деятеля будет означать поражение. А потерпев поражение, ты начинаешь скатываться, причем чем дальше, тем быстрее. В общем-то, давно известная поговорка о "высоко взлетать - низко падать" - она ровно про этот случай.

Так получилось, что Собянин получил эти полномочия, а президент сбежал. И обычная, неприметная и вполне дежурная должность внезапно превратилась в ключевую. Любой высший номенклатурный деятель всегда включается или даже возглавляет десятки самых разных комиссий, советов и прочих рутинных структур. Однако в этот раз вот так случилось, что банальная структура даже не при президенте, а при Госсовете (что вообще непонятно что) вдруг стала единственной профильной федеральной структурой, которая по функционалу стала единственной, куда можно было обращаться с возникшей проблемой. А проблема возникла буквально из ничего, когда президент объявил внезапно для всех не режим ЧС, не эпидемию, а невразумительный "нерабочий период" и нырнул в бункер.

Соответственно, вся административная система впала в ступор, так как никакого "нерабочего периода" в ее методичках не существует, а все положенные мероприятия проводить теперь нельзя, так как президент четко и ясно пробормотал что-то совершенно нечленораздельное. Понимай его как хочешь. В таких условиях даже фейковая комиссия при Госсовете стала единственной, которая хоть как-то отвечала возникшему недоразумению.

Ответ на нынешнее безобразие предельно очевиден - струсивший и сбежавший от ответственности Путин. Он является главным виновником происходящего коллапса административной системы. Является ли это преступной халатностью? Вне всякого сомнения, любой другой пошел бы по этой статье просто без вопросов. Но Путин - не любой другой, а потому преступление есть, а субъекта преступления - нет.

Вот так Собянин и получил свои полномочия, и теперь у него нет никаких вариантов - он будет их удерживать как можно дольше, просто потому, что возвращение на прежнюю позицию станет для него падением. Со всем вытекающими из этого последствиями и следствиями. А ему есть что терять, и потому логика действий Собянина только в одном - держать полномочия зубами.

Учитывая, что рано или поздно, но борьба завершится - либо экономика, либо вирус закончатся (правда, неясно, что раньше), то логика будет подводить Собянина к единственному в его положении решению - идти именно ва-банк и повышать ставки до предела. Это не злой умысел и не тонкий расчет. Это всего лишь аппаратный рационализм. Невозможно удерживать сегодняшнюю позицию бесконечно. Все равно придется либо с грохотом начинать падение вниз, либо рискнуть и попытаться перехватить власть, тем более что она валяется под ногами. Президент, существующий лишь в телевизоре, может быть отключен. Вместе с этим самым телевизором. Осталось только понять как это сделать, а для этого нужно время.

Вот Собянин и тянет это время, продлевая режимы карантина. Неважно, как они будут называться, важно, что ограничения будут продолжаться и далее, а значит - полномочия комиссии по борьбе будут автоматически продлеваться. И полномочия самого Собянина, конечно. Парадокс в том, что снять Собянина с поста главы этой комиссии не имеет ни малейшего смысла - любой другой на этой позиции точно так же будет действовать в рамках все той же логики.

Это и есть патовая ситуация, из которой есть только два выхода, и оба они известны.

К медицине и борьбе с вирусом, конечно, все это не имеет ни малейшего отношения. Даже отдаленно.

Кстати, история с вакциной, испытания которой начнутся в конце июня, а применение уже анонсировано в начале осени, вызывает сразу много вопросов. Два месяца на испытания - это что-то запредельное. Скорее всего, речь идет о сугубой формальности, так как испытывать либо нечего, либо не имеет никакого смысла - за два месяца протестировать вакцину на предмет эффективности и безопасности невозможно. А значит, осенью нас будут прививать чем-то совсем другим. Которое, по всей видимости, пришлют под видом "векторовской" вакцины откуда-то издалека. И что будет в тех ампулах - вот вообще неизвестно. С другой стороны - а чем нынешняя Россия отличается от Африки, куда точно так же шлют вакцины неизвестного происхождения и содержания? У нас обычная колониальная администрация, которая сделает все, что ей прикажут. Безопасность "своего" населения - последнее, что ее вообще будет интересовать. Почему нет?

Эль Мюрид, «Фейсбук»