Рабочие завода «Интеграл»: В нашем цеху уже поговаривают о забастовках 5 29.05.2020, 11:07

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Сотрудники предприятия не хотят видеть Лукашенко у власти.

Рабочих завода «Интеграл» заставляли поставить подпись за Лукашенко. В ответ они пригрозили забастовкой, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«У нас на заводе «Интеграл» работница техбюро ходит по цехам с бумагами, на которые собираются подписи и требует, чтобы работники ставили подпись за Лукашенко, - пишет сотрудник предприятия. - Со стороны администрации завода через всякий упырей типа идеологических работников и особо «правильных» мастеров были попытки доведения “до ума” информации, что отказ оставить подпись чреват последствиями.

При этом не все выполняют это добровольно-принудительное действие, потому что уже край, многие понимают что Лукашенко больше нельзя быть у власти, иначе в лаптях ходить начнем и мхом питаться.

В нашем цеху уже поговаривают о забастовках, потому что надоело некоторым торговать совестью. Сборщица, как узнала, больше в цехе не появлялась».

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