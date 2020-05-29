В английской деревне заплатят деньги всем тем, кто сможет похудеть 2 29.05.2020, 11:24

Фото: Mr Eugene Birchall (CC-BY-SA 2.0)

Для получения вознаграждения нужно сбросить 10% от массы своего тела за два месяца.

Богач, пожелавший остаться неназванным, ставит эксперименты над жителями английской деревни Денчуорт в графстве Оксфордшир. В течение карантина он через работников местного паба присылал фиш-энд-чипс всем 170 жителям деревни. Денег за это не требовал, просто угощал. И так продолжалось два месяца, пишет «Медуза».

А теперь этот таинственный даритель придумал вот что: жители Денчуорта должны сбросить 10% от массы своего тела за два месяца — и тогда каждый из них получит по 100 фунтов стерлингов. Для этого нужно сфотографировать себя на весах и прислать снимок владельцу паба, рассылающего фиш-энд-чипс. А потом, к концу срока пари, прислать еще одно фото, подтверждающее, что человек действительно похудел в соответствии с оговоренными условиями. Сам владелец паба тоже будет участвовать в соревновании.

При этом жителям по-прежнему будут присылать бесплатный фиш-энд-чипс. Неясно, зачем это нужно анонимному дарителю, но журналистам The Telegraph удалось выяснить, что этот человек действительно богат и живет в той же деревне.