В городе Ивье бушует COVID-19 29.05.2020, 11:31

иллюстрационное фото greenbelarus.info

Более 500 человек — на больничных.

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“В городе Ивье Гродненской области бушует “ковид”. У работников райисполкома все явные симптомы коронавируса, скорые все чаще катаются по городу. Забирали людей из райисполкома в больницу.

По словам знакомых медиков, по району более 500 больничных из-за “короны”.

Болеют в спортивной школе Ивье, в реанимации женщина 48 лет под ИВЛ. Она проверяла счетчики, ходила по домам.

Ввели масочный режим, но подозрительно быстро отменили. Рано мы обрадовались".

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