Reuters: «Роснефти» не хватает нефти для экспорта 29.05.2020, 11:38

Без сырья могут остаться и российские НПЗ.

Российская компания «Роснефть» столкнулась с дефицитом нефти для поставок зарубежным покупателям по долгосрочным контрактам из-за сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Компания проинформировала Минэнерго РФ, что не готова к продлению сокращения производства на запланированном в мае-июне уровне, так как уже испытывает недостаток нефти для выполнения необходимых поставок на внутренний рынок и экспорт, узнало агентство.

«Они («Роснефть») пытаются наскрести нефть на экспорт и не оставить пустыми заводы. У них же обязательства по топливу. В мае на НПЗ были ремонты, карантин, а в июне загрузка нужна. На всех не хватает», — сказал Reuters один из трейдеров.

По словам источников, «Роснефти» в июне пришлось резко сократить поставки в адрес крупнейших покупателей ее морских грузов — торговых компаний Glencore и Trafigura.

Агентство отмечает, что «Роснефть» реализует почти весь объем нефти по долгосрочным контрактам, что не позволяет компании легко сократить экспорт. Но условия соглашений дают ей возможность переходить к минимуму объемов в случае недостатка сырья, что она и делает, отмечают трейдеры.

В результате Glencore получит лишь два груза нефти Urals объемом по 100.000 тонн каждый с перевалкой в июне (восемь в апреле до сокращения добычи), а Trafigura — один (10 в апреле).

«Для «Роснефти» это мучение: им нужно и заводы снабжать, и выполнять обязательства по контрактам. А нефти нет,» — сказал еще один источник.

Соглашение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки вступило в силу 1 мая. Эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты.