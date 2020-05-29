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Призрак пятой русской революции

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  • Геннадий Гудков
  • 29.05.2020, 11:55
  • 3,823
Призрак пятой русской революции
Геннадий Гудков

Это не шутка и, увы, не преувеличение.

Россия, на мой взгляд, уже вступила в период острого кризиса системы управления, который всегда предшествует последнему этапу жизни режима диктаторов или авторитарных вождей — революции, коллапсу, свержению, восстанию, всеобщему бунту — да называйте, как хотите! Словом, печальному финалу, которым в современном мире неизбежно кончается любая попытка навечного захвата политической власти. Давайте вместе посмотрим, что происходит сегодня с Путиным, Кремлем, всей этой деградирующей ««вертикалью власти», а также с экономикой и российским обществом.

В планы Путина править долго и без больших потрясений, безхитростно переписав под себя Конституцию РФ, вмешались два «черных лебедя»: корона-кризис и обвал газово-нефтяных цен. Так рухнула «путиномика», которая как колосс на глиняных ногах много лет стояла на благоприятных ценах на сырье. Вместе с этим все вдруг(?!) увидели и поняли, что коррупционная путинская «вертикаль», заточенная на должностное воровство, обман и репрессии против недовольных, никакая не крутая, а совсем гнилая и организационно бездарная. Даже сам «нацлидер» до того «обнулился», что выражение «самоизолировался в бункере» стал всенародным мемом, понятным даже ребенку.

Последствия этих двух кризисов народом еще не прочувствованы и до конца не поняты, но они потрясут все общество в самое ближайшее время. Многие миллионы безработных, «убитый» властями малый и средний бизнес, тотальная закредитованность населения, нарастающий коллапс его покупательной способности и провал поступлений в страну валютной выручки скоро доведут людей до отчаяния. (Посмотрите, например, сколько уже сегодня в Сети объявлений о готовности продать почку!)

Понимают ли это в Кремле? Конечно… нет! Они пребывают в твердой уверенности, что способность нашего народа к самовыживанию, а также накопленная «кубышка» золото-валютных резервов позволит режиму дожить до лучших времен, погашая мечом и златом вспыхивающие искры народного недовольства. Путин твердо решил, что главное сейчас — задавить в самом зародыше очаги народного протеста, запугать, подавить волю политических противников и гражданских активистов до такой степени, чтобы они даже не думали о выводе людей на улицы. Вот почему путинская система, потерпевшая фиаско на всех фронтах кризисов, со страшной силой преследует любые, даже самые безобидные, мирные и «мелкотравчатые» формы уличного протеста. Посмотрите, война войной (корона-вирус, санкции, ОПЕК и саудовские принцы со своей дешёвой нефтью и др. беды) — но силовики без устали «плющат» всех без разбора, кто «нарушает». Женщин, стариков, детей, журналистов, депутатов. Задача — задушить, запугать, сломить любыми способами, любыми мерами. За пределами права, морали, здравого смысла.

Только за последние 1,5 дня арестованы и посажены муниципальный депутат Москвы Илья Азар, журналисты «Эха» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, известная молодая писательница Алиса Ганиева и десятки других публичных людей. За одиночный пикет, вдруг превратившийся в «массовое мероприятие», за крошечный плакатик, за неправильный лозунг или фотографию. На эту стратегию и будет уповать Кремль в ближайшее время: репрессии, запреты и еще раз репрессии. Жандармам дана команда не жалеть никого, не обращать внимание на регалии, звания, статус, заслуги — «винтить» всех подряд без разбора и пощады. Чтобы никто и никуда! Чтобы даже не думали!

Надо понимать менталитет нашего президента: он искренне убежден, что СССР рухнул не под грузом накопившихся проблем и неразрешимых противоречий, а исключительно из-за мягкотелости его лидера! Уж он-то, Путин, такого не допустит!

Совершенно очевидно, что очень скоро силовики, получившие от Кремля индульгенцию на любые нарушения законности, будут вынуждены применить оружие на поражение, потому что силовой произвол — как наркотик, который требует постоянно увеличивать дозу. Кстати, закон, снимающий с жандармов ответственность за будущие жертвы, уже недавно принят Госдумой и Советом Федерации и ждет своих исполнителей. Таким образом, режим, сняв последние формальные ограничения с силовиков, организационно и морально готовит себя, чтобы стрелять в народ. А пока изо всех сил, понимая, что это будет последним «deadline», отделяющим относительно мирные репрессии от кровавых, стремится путем запугивания отсрочить неизбежное наступление крайних последствий.

Но ответьте сами: сможет ли Путин, окончательно лишившийся доверия большинства и продолжающий терять свои рейтинги, править страной столь длительный период, не опираясь на «штыки ОМОНа» и массовые и жестокие репрессии?! Страной десятков нищих и обездоленных, без нормальной экономики, медицины, образования, справедливости, находящейся в вечном кризисе и бардаке, где каждый первый в госаппарате набивает себе карманы вместо служения стране и народу? Вот почему сегодня Кремль отдал Россию на откуп силовикам: без них его власть не просуществует и до Нового года.

Теперь про народ и общество, что же будут делать люди? Скорее всего, лето большинство россиян как-нибудь переживут, перетерпят. В садах и на огородах, на дачах и «у бабушки в деревне», на подножном корму и залезая в долги, отдать которые уже не смогут. А осенью миллионы «проедят», проживут все свои запасы и заначки дотла. Вот тогда-то и начнется массовое недовольство властью, усугубляемые региональным и местным идиотизмом чинуш, растущими ценами и тарифами, безработицей и сокращением пособий и выплат. Я убежден, что в России в самое ближайшее время неизбежен серьезный сдвиг общественного сознания против нынешней власти и Путина лично. Ведь люди пойдут требовать от президента «хлеба» — а их уже будет ждать до зубов вооруженная 350-тысячная Росгвардия, полиция и прочие сатрапы, готовые на крайние меры. Столкновения при таком раскладе практически неотвратимы, и они рано или поздно приведут к невинным жертвам, как в январе 1905. Помните из истории, как дальше развивались события? Я имею ввиду даже не столько 1905-й, сколько февраль, а потом и октябрь 1917.

Ныне совершенно очевидно одно: Путин окончательно уничтожил все возможности мирных протестов, диалога власти и общества и смены власти путем цивилизованных выборов. Он выбрал путь конфронтации и подавления всего сопротивляющегося ему силовым путем. И хотя он «прописал» себе возможность узурпировать власть аж до 2036, я уверен, это ему не поможет. Народ до предела устал от кризисов и бардака, вечного обмана и теле-вранья, устал от воровства верхов, устал от самого Путина. Люди хотят и требуют перемен, запрос на них огромен. Поэтому, как только прозвучат первые выстрелы жандармов в народ, часть его возьмет в руки оружие, благо этого «добра» в воюющей России пруд пруди. Страна-то без границ — вези, откуда хочешь, да и в самой державе миллионы «калашей» на складах в масле «на особый период» хранятся. А уж боевого опыта после войн в Афгане и Чечне, на Кавказе и в Украине, Сирии и Ливии нашему народу не занимать. Не верите — спросите у Стрелкова-Гиркина, он это прекрасно знает.

Вот и получается, что Кремль и Путин своими руками торопят в России 5-ую

Русскую революцию, которая снова потрясет весь мир. Ведь с ее свершением закончится эпоха авторитаризма в Средней Азии и на Кавказе, в Венесуэле, Сирии и на Кубе. Даже лидеры Китая или Турции не смогут чувствовать себя так уверенно, как сегодня. Ведь давайте честно: главной опорой тоталитаризма и авторитарных форм правления во всем мире является нынешний путинский режим, властвующий в стране с огромным ядерным потенциалом, разве не так?!

Так что призрак 5-й русской революции, спасибо Путину, уже бродит по нашей стране. Видимо, присматривается. Выбирает для себя нужное место и время, чтобы снова стать реальностью нашей многострадальной истории. Ведь наш народ, угнетаемый веками, действительно способен бесконечно долго терпеть и ждать. Но именно он только в прошлом веке совершил четыре революции, три из которых потрясли мир и изменили ход мировой истории. И забывать об этом никому нельзя!

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»


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