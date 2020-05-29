Осень паразита 2 Константин Сонин

29.05.2020, 12:35

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Похоже, у белорусов накапливается серьезное отвращение к «вождизму».

Вот это да — знаете, что это за люди на фотографиях? Это жители Гомеля, стоящие в очереди, чтобы поставить подпись за жену блоггера, выдвинувшейся в президенты Беларуси вместо мужа, сидящего в тюрьме и поэтому не допущенной до выборов. Блоггер этот вообще никто, просто популярность Лукашенко, уже 25 лет удерживающего власть без выборов, упала так низко, что граждане используют любую возможность для протеста. Люди стоят в будний день, при том, что выборов давно никаких нет!

Что привело Лукашенко в эту точку? Конечно, неудачная экономическая политика, приведшая в последнее десятилетие к отставанию от всех соседей.

Если бы Россия не подкармливала Минск, субсидируя, то явно, то неявно, цену на нефть, было бы совсем плохо. До поры до времени Лукашенко помогало то, что наиболее яркие, талантливые граждане — если им было тесно в Минске, имели возможность перебраться в Москву или подальше. Поддерживать популярность среди оставшихся было легче.

Идиотизм 2020 года — Лукашенко не принял никаких мер по борьбе с пандемией и провел парад на 9 мая — по всей видимости убил остатки популярности. Белорусам пришлось принимать меры самим, без правительства — болельщикам не ходить на стадионы, гражданам ходить в масках, врачам — самим просить мир о помощи. Что результат печален, будет потом видно данных по избыточной смертности. А в политической сфере мы видим чистый пример «власти на штыках» — никому не нужный, никем, кроме полиции и силовиков, не поддерживаемый лидер цепляется за власть. История учит, что держаться за власть таким образом можно долго. Но не бесконечно, нет.

Похоже, у белорусов накапливается серьезное отвращение к «вождизму» вообще. Дай-то Бог.

Константин Сонин, «Эхо Москвы»