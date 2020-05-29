Медсестра из Барановичей: Умирают не только пожилые, молодых также не щадит болезнь 29.05.2020, 12:43

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Кто-то выходит из-под аппаратов ИВЛ, а кто-то нет.

Медицинский работник рассказала, как проходят будни ее и что приходится переживать каждый рабочий день в период коронавируса.

В целом, по Брестской области Барановичи находятся в довольно тяжелом положении. Во многих медучреждениях (кожвендиспансер, гинекология, жд-больница, городская больница (за исключением гнойной хирургии), онкодиспансер) есть пациенты с пневмонией, пишет 1reg.by.

Умирают не только пожилые

– Наш рабочий день в целом длится по 8-12 часов. С утра ездим по вызовам с врачом, а вечером у нас прием пациентов. В угольной маске (М3) дышится намного легче, чем в респираторах, – рассказала медсестра.

Я еще не болела пока, хотя в контакте с ковидными больными каждый день. Если бы не наша заведующая, которая добивалась чтобы нам выдали защиту, противочумные костюмы, маски, респираторы и экраны, то не знаю, как бы мы работали.

По словам медсестры, в понедельник пришел ответ более 60 случаев COVID-19 подтвержденных. По Барановичах и району уже огромное количество заболевших. Болеют не только старики, но и молодые. И люди умирают не только пожилые, молодых также не щадит болезнь.

Те, кто заболел в легкой форме выздоравливают, кто-то выходит из -под аппаратов ИВЛ, а кто-то нет.

— Костюмы у нас не одноразовые, мы их обрабатываем кварцем. Ездим в специальные прачечные, там санитарки все стирают. Одноразовых костюмов не наберешься, – говорит медработник.

Прием пациентов в поликлинике ведем тоже в противочумных костюмах. Мы принимаем повторных, тех, у кого температура, принимает отдельный кабинет.

— Мне предлагали увольняться, а жить за что буду? За свой счет не дают, и отпуска у нас отменили! Вот такая ситуация.

Как сказала один врач, «вам же Лукашенко доплатит». Я ей ответила, что пусть он эти несчастные 300 рублей себе оставит. Я хочу работать нормально, а не в этих костюмах, когда дышать под конец смены уже невозможно.

Мы ходим по жилым дома в защитных костюмах, которые люди назвали «космонавтами», берём мазки, проверяем заболевших. Первое время люди шарахались. Сейчас привыкли.