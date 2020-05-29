Астрономы подтвердили наличие землеподобной планеты у ближайшей к Солнцу звезды 29.05.2020, 12:53

Новые данные получены с помощью спектрографа ESPRESSO.

Международная команда ученых с помощью спектрографа ESPRESSO подтвердила, что у ближайшей к Солнцу звезды, Проксимы Центавра, действительно существует планета, похожая на Землю. Планета массой в 1,17 раза больше земной, находится в обитаемой зоне звезды и совершает оборот вокруг нее за 11,2 земных суток, пишет zn.ua.

Предположение о существовании планеты Проксима Центавра В впервые выдвинули четыре года назад. Тогда эта же группа астрономов с помощью спектрографа HARPS заметила слабые колебания скорости движения звезды, которые можно было бы объяснить с помощью присутствия достаточно крупного небесного тела.

Подтвердить то, что планета действительно существует, позволил спектрограф ESPRESSO, установленный на Очень большом телескопе. ESPRESSO измерил радиальную скорость звезды, находящейся в 4,2 световых годах от Солнца, с точностью до 30 см/сек. Это втрое более точное измерение, чем те, что позволял провести HARPS. Также новый спектрограф позволил точнее определить массу планеты.

Ученые отмечают, что расстояние от планеты до звезды примерно в 20 раз меньше, чем от Земли до Солнца, но Проксима В получает сопоставимое количество энергии. То есть, на планете может существовать вода в жидком виде и потенциальные условия для возникновения жизни.

Вместе с тем, называть планету потенциальным кандидатом для поисков инопланетной жизни пока рано. Проксима Центавра – красный карлик, который активно бомбардирует планету рентгеновскими лучами, поэтому жизнь на планете может развиться только при наличии плотной атмосферы.