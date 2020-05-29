Коронавирус в Климовичском районе: есть умершие 1 29.05.2020, 13:23

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Фото: «Радыё Свабода»

Заражение распространяется в небольших населенных пунктах района.

Об этом сообщают читатели Telegram-канала "Баста!":

"В городе Климовичи Могилевской области была вспышка коронавируса в Климовичском участке электросвязи, - пишет читатель. - Зараженными оказалось около 12 человек, в основном инженерный состав. Одна сотрудница умерла.

Люди массово уходили на больничные, тесты никто не брал, пока сотрудница не попала в реанимацию в областную больницу. Тест у неё оказался положительный. Только после этого взяли мазки у персонала.

У некоторых болезнь протекала бессимптомно, хотя анализ оказался положительный.

Работники УЭС работали в приграничных с Россией населенных пунктах, где много тех, кто вернулся с заработков, выполняли плановые работы, не связанные с ремонтом оборудования или еще чем-то серьезным. Ничего не сделаешь, даже в такое время “план” для власти превыше всего!

Врачи в городе иногда не на скорой приезжают, а ходят пешком к пациентам. Если вызывать скорую, то можно ждать полдня их приезда".

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