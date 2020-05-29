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Фотофакт: «Скорые» на улицах Молодечно

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  • 29.05.2020, 13:57
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Фотофакт: «Скорые» на улицах Молодечно

СOVID-19 продолжает бушевать в Минской области.

Новые очаги коронавируса в Молодечно. Вчера забирали жительницу дома №75 на улице Великий Гостинец, пишет Telegram-канал "Баста!":

"Врачи приезжали и в несколько соседних домов для проверки состояния зараженных", - пишет читатель.

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