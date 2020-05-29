FAZ: Чем эпидемия опасна для Кремля 4 29.05.2020, 14:12

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ФОТО: AFP

Рейтинг власти в России достиг исторического минимума.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Райнхарда Фезера (Reinhard Veser), который рассуждает о падении рейтинга Путина во время пандемии и о его стратегии борьбы с коронавирусом, пишет "Немецкая волна".

"В марте 2015 года президент РФ по непонятным причинам десять дней не появлялся на публике. Это породило слухи о том, что Владимир Путин серьезно болен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил их опровергнуть, заявив, что у главы государства все хорошо, он работает с документами и при рукопожатии по-прежнему "ломает руки".

Что произошло тогда на самом деле, остается тайной и по сей день - да это, впрочем, и не столь важно. В связи с этим эпизодом интерес вызывает другое, а именно - то, насколько сильной встряской десятидневная неопределенность относительно здоровья президента оказалась для российской политики. "Нет Путина - нет России", - заявил тогдашний замглавы президентской администрации Вячеслав Володин всего за четыре месяца до "исчезновения" президента.

Рейтинг Путина достиг исторического минимума

Сегодня Владимир Путин играет в российской политической системе не меньшую роль, чем пять лет назад. Более того, в ближайшем будущем его власть должны укрепить конституционные поправки, которые позволят ему оставаться на президентском посту до 2036 года.

Внешние обстоятельства, однако, с тех пор изменились. Весной 2015 года Путин находился на пике своей популярности: тогда подавляющее большинство россиян все еще испытывало восторг по поводу аннексии Крыма годом ранее. Теперь же, согласноисследованию "Левада-центра", уровень доверия к Путину упал до самого низкого значения с момента его избрания на первый президентский срок 20 лет назад.

Это не только связано с двойным кризисом, вызванным падением цен на нефть и пандемией COVID-19, но и является продолжением тенденции, которая началась два года назад. Экономическая стагнация и снижение уровня жизни вызывают у россиян все большее недовольство.

Если уже пять лет назад необъяснимого исчезновения Путина на несколько дней было достаточно, чтобы заставить многих хотя бы на миг усомниться в стабильности российской политической системы, то что уж говорить о нынешней ситуации. Еще ни разу ошибки Путина не были столь очевидны гражданам России, как в последние несколько недель.

Еще в середине марта Кремль преуменьшал опасность пандемии коронавируса, называя ее проблемой других стран, и заверял, что держит ситуацию под контролем. С тех пор число зарегистрированных случаев заражения в стране вплотную приблизилось к отметке в 380 тысяч. Слабые выступления Путина на телевидении и его неприкрытые попытки переложить ответственность за плохие новости на губернаторов повредили его тщательно отточенному имиджу энергичного лидера.

Повлияет ли падение рейтинга на позиции Путина?

Между тем нужно понимать, что если 80-процентный рейтинг Путина в первые годы после аннексии Крыма мог привести к переоценке стабильности его власти, то очевидные признаки кризиса точно так же могут привести к ее недооценке.

Конечно, основным источником легитимности власти Путина является его высокая популярность на протяжении многих лет, и снижение рейтинга может стать для него серьезной проблемой. Но вероятность того, что он окончательно рухнет, крайне невелика: на сегодняшний день самый низкий показатель одобрения работы Путина в истории составляет целых 59 процентов. После 20 лет у власти решающее значение для президента имеет не то, насколько он популярен в действительности, а то, способен ли он по-прежнему создавать у населения и элит впечатление, что ему нет альтернативы.

Есть ли альтернатива Путину на самом деле?

Путин и его окружение создали для этого подходящие условия: российская политическая сцена практически очищена от независимых игроков, и Кремль обладает всеми инструментами для того, чтобы сохранять статус-кво - если потребуется, путем репрессий. Для российских элит факт отсутствия альтернативы Путину имеет иное значение, нежели для широкой общественности: президент для них является гарантом системы, обеспечивающей доступ к власти и источникам обогащения.

На сегодняшний день никто, кроме Путина, не способен сохранять баланс в запутанных взаимоотношениях конкурирующих между собой групп влияния в Кремле и вокруг него, а также выступать в роли верховного арбитра для разрешения споров - и вдобавок обеспечивать всем этим группам легитимность в глазах населения страны.

Пандемия может подорвать авторитет Путина

Самая очевидная опасность для нынешних российских властей кроется в том, что что-либо может произойти с самим Путиным: об этом лишний раз напомнили случаи заражения COVID-19 в его окружении. Последствия такого развития событий было бы невозможно предугадать.

В то же время было бы странно, если бы в Кремле не делали все возможное для того, чтобы защитить Путина от инфекции. Несмотря на это, пандемия все же может незаметно подорвать его власть. Если губернаторы, которым Путин поручил борьбу с коронавирусом, вопреки ожиданиям проявят себя и заслужат всеобщее уважение, это может существенно изменить баланс сил в российской политике.

Если же губернаторы потерпят неудачу, то Путину, пожалуй, будет трудно объяснить, почему он - человек, которого его сторонники называют "лидером нации" - не взял борьбу с угрозой такого масштаба под свой личный контроль. И тот, и другой сценарий способен подорвать авторитет президента до такой степени, что Россию можно будет представить себе без Путина еще до 2036 года."