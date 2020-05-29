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Ученые сфотографировали осьминога на рекордной глубине

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  • 29.05.2020, 14:25
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Ученые сфотографировали осьминога на рекордной глубине
Фото: bbc.com

Снимок был сделан с помощью специального аппарата.

Самый глубоководный осьминог мира попал на снимок. Его удалось запечатлеть специальной камерой на рекордной глубине - около семи тысяч метров, пишет korrespondent.net со ссылкой на BBC.

Ученые сняли осьминога рода Grimpoteuthis на дне Зондского желоба - глубочайшей впадины Индийского океана.

Фото сделал Алан Джеймисон, известный тем, что первым использовал лендеры. Это устройства, которые спускают с научных кораблей на дно, откуда они снимают все, что проплывает мимо. Часто перед камерой крепят наживку, чтобы заинтересовать обитателей морских глубин.

Уникального осьминога еще называют Дамбо за схожесть со слоненком из одноименного мультипликационного фильма студии Дисней. У осьминога ушные плавники начинаются прямо из головы.

Фото двух осьминогов было сделано на глубине 5760 и 6957 метров. Представители отряда головоногих моллюсков имеют размеры 43 и 35 сантиметров.


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