Глава МВД Украины Аваков рассказал о подробностях перестрелки под Киевом 10 29.05.2020, 14:47

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Фото: Офис президента

Конфликт произошел между представителями фирм.

В Украине в перестрелке в Броварах Киевской области принимали участие около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы, пишет «Новое время».

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Авакова, конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

«Киевские перевозчики позвали так называемых титушок, пригласив их из столицы и Винницкой области», - цитирует Авакова пресс служба главы государства.

По информации министра, группа из Винницкой области - сотрудники одной из охранных фирм.

Аваков сообщил, что задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести.

Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы.

Также, по словам Авакова, будут сделаны кадровые выводы по Винницкой области.

«Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирования надо делать», - сказал министр.

Как сообщалось, начальника Главного полицейского управления в Винницкой области Юрия Педоса отстранили от исполнения служебных обязанностей. Двух его заместителей, начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы, уволили с занимаемых должностей.