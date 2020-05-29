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Южная Корея возвращает строгий карантин из-за роста COVID

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  • 29.05.2020, 15:05
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Южная Корея возвращает строгий карантин из-за роста COVID
Фото: UPI

В стране начали закрывать открытые после карантина учреждения.

В Южной Кореи начали закрываться государственные музеи, галереи и театры, которые накануне открыли в связи с послаблением карантина. Об этом пишет korrespondent.net.

Учреждения столичного региона начали закрывать сразу после фиксациии роста новых случаев коронавируса в Сеуле.

Правительство Южной Кореи также ужесточило меры в образовательных учреждениях. Начальные и средние школы, в том числе в столице и ее пригородах, обязали ограничить число учащихся, которое не должно превышать одной трети от общего числа школьников.

В министерстве образования страны также напомнили об обязательном соблюдении социальной дистанции в учреждениях.

Уже второй день подряд в Южной Корее фиксируют более 50 новых случаев заболевания, при этом большая часть из них приходится на столичный регион.

Как сообщалось, в Южной Корее 28 мая сообщили о самом большом количестве новых случаев заболевания коронавирусом почти за два месяца.


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