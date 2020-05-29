закрыть
29 мая 2020, пятница, 17:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как коронавирус повлиял на рейтинги литовских политиков?

2
  • 29.05.2020, 15:24
  • 2,110
Как коронавирус повлиял на рейтинги литовских политиков?
Анджей Пукшто

Литва готовится к парламентским выборам, которые пройдут осенью.

Кто победит на будущих парламентских выборах в Литве? Как пандемия коронавируса повлияла на рейтинги литовских политиков? Как Вильнюс и Варшава защищают историческую память от попыток Москвы переписать историю? На эти вопросы сайту Charter97.org ответил глава кафедры политологии в университете имени Витаутаса Великого в Каунасе Анджей Пукшто.

- В Литве готовятся к выборам в парламент страны, которые пройдут в начале осени. Какие партии лидируют на данный момент?

- Опросы общественного мнения указывают на то, что лидируют консерваторы. Осенью прошлого года и зимой нынешнего, до момента начала карантина из-за пандемии коронавируса, все опросы указывали на то, что падает популярность правящей партии — «Союза крестьян и зеленых». Действия партии во время карантина явно приостановили снижение рейтинга и политической силы, и ее лидеров. Так, например, популярность премьер-министра Саулюса Сквернялиса и министра здравоохранения Аурелиюса Вериги значительно увеличилась и пошла вверх.

Прогнозировать кому достанется победа на парламентских выборах — чересчур рано, рискну предположить, что в Сейме после выборов партии сформируют коалицию. С другой стороны, результаты «Союза крестьян и зеленых» напрямую зависят от того, насколько правительство смогло хорошо подготовить и осуществить меры помощи пострадавшим от пандемии коронавируса жителям страны.

- Вы отметили, что рейтинги премьер-министра Саулюса Сквернялиса и министра здравоохранения Аурелиюса Вериги идут вверх, а как карантин повлиял на рейтинг президента?

- Не секрет что еще до начала карантина критики обвиняли президента в пассивности. Во время карантина также ничего не изменилось, какой-то особенной активности со стороны главы государства в общественном пространстве не было. Ситуация начала меняться, в последнее время мы наблюдаем растущую активность главы Литвы. Тем не менее, надо понимать, что с пандемией коронавируса борется правительство, именно у правительства, а не у президента в руках все правовые инструменты. Опять-таки, совершенно очевидно, что жителям страны хотелось бы видеть, что президент занимает более существенную роль в жизни страны.

- Несколько дней назад в Вильнюсе польские и литовские политики почтили память героя Второй мировой войны Витольда Пилецкого. Вы могли бы рассказать о политическом значении этого события?

- И Литва, и Польша в свое время столкнулись и пострадали в результате действий двух тоталитарных режимов — СССР и Третьего Рейха. Инициатива почтить память Витольда Пилецкого направлена не только на внутрь двух стран, но и нацелена на весь мир, в том числе — и на страны Европейского Союза. Напоминаю, что Европарламент постановил считать день 25 мая Днем памяти жертв тоталитаризма. В последнее время Вильнюс и Варшава прилагают все усилия, чтобы подчеркнуть, что для обеих стран — и советский, и фашистский тоталитарные режимы принесли неисчислимые страдания. Личность Витольда Пилецкого, который по собственной воле попал в лагерь смерти Аушвиц, выжил, бежал и после окончания войны был убит коммунистами, объединяет Литву и Польшу. Пилецкий — свидетельство того, что поляки и литовцы могут несмотря на многие разногласия договориться, найти компромисс и вместе противостоять попыткам Кремля переписать историю.


популярное за неделю

Мнение

Говори за себя, Лида
Говори за себя, Лида Ирина Халип
Ломаем лед!
Ломаем лед! Николай Статкевич
Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин