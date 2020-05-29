Как коронавирус повлиял на рейтинги литовских политиков? 2 29.05.2020, 15:24

2,110

Анджей Пукшто

Литва готовится к парламентским выборам, которые пройдут осенью.

Кто победит на будущих парламентских выборах в Литве? Как пандемия коронавируса повлияла на рейтинги литовских политиков? Как Вильнюс и Варшава защищают историческую память от попыток Москвы переписать историю? На эти вопросы сайту Charter97.org ответил глава кафедры политологии в университете имени Витаутаса Великого в Каунасе Анджей Пукшто.

- В Литве готовятся к выборам в парламент страны, которые пройдут в начале осени. Какие партии лидируют на данный момент?

- Опросы общественного мнения указывают на то, что лидируют консерваторы. Осенью прошлого года и зимой нынешнего, до момента начала карантина из-за пандемии коронавируса, все опросы указывали на то, что падает популярность правящей партии — «Союза крестьян и зеленых». Действия партии во время карантина явно приостановили снижение рейтинга и политической силы, и ее лидеров. Так, например, популярность премьер-министра Саулюса Сквернялиса и министра здравоохранения Аурелиюса Вериги значительно увеличилась и пошла вверх.

Прогнозировать кому достанется победа на парламентских выборах — чересчур рано, рискну предположить, что в Сейме после выборов партии сформируют коалицию. С другой стороны, результаты «Союза крестьян и зеленых» напрямую зависят от того, насколько правительство смогло хорошо подготовить и осуществить меры помощи пострадавшим от пандемии коронавируса жителям страны.

- Вы отметили, что рейтинги премьер-министра Саулюса Сквернялиса и министра здравоохранения Аурелиюса Вериги идут вверх, а как карантин повлиял на рейтинг президента?

- Не секрет что еще до начала карантина критики обвиняли президента в пассивности. Во время карантина также ничего не изменилось, какой-то особенной активности со стороны главы государства в общественном пространстве не было. Ситуация начала меняться, в последнее время мы наблюдаем растущую активность главы Литвы. Тем не менее, надо понимать, что с пандемией коронавируса борется правительство, именно у правительства, а не у президента в руках все правовые инструменты. Опять-таки, совершенно очевидно, что жителям страны хотелось бы видеть, что президент занимает более существенную роль в жизни страны.

- Несколько дней назад в Вильнюсе польские и литовские политики почтили память героя Второй мировой войны Витольда Пилецкого. Вы могли бы рассказать о политическом значении этого события?

- И Литва, и Польша в свое время столкнулись и пострадали в результате действий двух тоталитарных режимов — СССР и Третьего Рейха. Инициатива почтить память Витольда Пилецкого направлена не только на внутрь двух стран, но и нацелена на весь мир, в том числе — и на страны Европейского Союза. Напоминаю, что Европарламент постановил считать день 25 мая Днем памяти жертв тоталитаризма. В последнее время Вильнюс и Варшава прилагают все усилия, чтобы подчеркнуть, что для обеих стран — и советский, и фашистский тоталитарные режимы принесли неисчислимые страдания. Личность Витольда Пилецкого, который по собственной воле попал в лагерь смерти Аушвиц, выжил, бежал и после окончания войны был убит коммунистами, объединяет Литву и Польшу. Пилецкий — свидетельство того, что поляки и литовцы могут несмотря на многие разногласия договориться, найти компромисс и вместе противостоять попыткам Кремля переписать историю.