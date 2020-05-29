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В Калинковичах работники «скорой помощи» заразились COVID-19, но продолжают работать

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  • 29.05.2020, 15:31
  • 2,469
В Калинковичах работники «скорой помощи» заразились COVID-19, но продолжают работать

Медики стали разносили инфекцию по домам.

Об этом сайту Сharter97.org сообщили работники «скорой помощи» из города Калинковичи Гомельской области:

- 30 апреля у сотрудников «скорой помощи» были взяты мазки на коронавирус, а результаты пришли только 25 мая. У многих подтвердился диагноз. Часть результатов еще не готова. Фельдшеры и водители «скорой помощи» работали целый месяц с положительным тестом на COVID-19. «Скорая помощь» являлась разносчиком коронавируса и продолжает им быть, так как эти люди даже не отстранены от работы.

Также за апрель не были выплачены в полном объеме доплаты, обещанные за работу с больными коронавирусом. К примеру, из положенных 2000 рублей выплатили по 200, 300 рублей, а некоторые вообще ничего не получили.


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