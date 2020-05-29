Ученые нашли упоминания о тоннах золота, спрятанного во время Второй мировой войны 6 29.05.2020, 16:02

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иллюстрационное фото AP

Сокровища спрятал немецкий офицер.

Десятки тонн золота, которые когда-то принадлежали нацистской Германии, могут находиться под польским замком времен Средневековья. Эта информация содержалась в личном дневнике одного из офицеров СС, пишет lenta.ua.

По словам группы исследователей, речь идет о 28 тоннах золота. Они спрятаны на территории замка Конрада Хохберга. Также там могут находиться дорогостоящие предметы, принадлежавшие когда-то обеспеченным полякам.

Как заявили специалисты, информация о тайнике содержалась на страницах личного дневника Эгона Олленхауэра. В свое время Адольф Гитлер поручил офицеру спрятать сокровища. В дневнике отмечены 11 мест, где находятся тайники.

Если предположения научных сотрудников являются верными, что примерная стоимость только одного тайника, находящегося на территории Польши, может достигать 1,25 миллиарда фунтов. Поскольку на сегодняшний день отсутствует официальное разрешение местного правительства, нельзя провести раскопки в указанных местах. Однако предварительное согласие от владельцев самого замка уже имеется.