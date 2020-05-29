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Что не так с заявлениями белорусского Минздрава

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  • 29.05.2020, 16:14
  • 4,388
Что не так с заявлениями белорусского Минздрава

Вышли на плато — и вдруг рекомендовали надеть маски?

В гродненских троллейбусах появились объявления об обязательном ношении масок. Как сообщает Вечерний Гродно, масочный режим ввели в соответствии с протоколом решения рабочей группы по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска распространения COVID-19 при Гродненском облисполкоме, отмечает «Салiдарнасць».

Причем, согласно документу, носить маски следует не только в транспорте, а во всех общественных местах Гродно.

— Я понимаю, что это надо было сделать раньше, — заявил директор Гродненского троллейбусного управления Виктор Шарейко.

Примечательно, что масочный режим начинает вводиться и в ряде других городов. Например, в Ивье. Отмечается, что положение носит «рекомендательный характер», однако, как сообщает tut.by, в городе стараются строго придерживаться данной рекомендации:

«В магазин без маски, конечно, все же пустят, но ивьевчане сами предпочитают не рисковать. А еще говорят, что город маленький и каждый случай заражения коронавирусом — на виду. Хотя, конечно, и здесь от отсутствия официальной информации ходит много слухов. Поэтому местные стараются лишний раз по магазинам не ходить, носить маски (визуально в городе большинство людей на улице именно в них) и чаще мыть руки».

И вот что странно. Все это происходит на фоне оптимистичных заявлений властей о том, что Беларусь «вышла на плато». Вот уже и Минздрав с белорусским телевидением рапортуют о «постепенном уравновешивании» ситуации.

А в это время в Витебске корпус снова отдают под пневмонии, врачи не могут добиться, чтобы им сделали тест, а жителям городов предписывают носить маски.

Кажется, что-то не сходится.


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