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Стал известен размер долга Беларуси перед «Газпромом»

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  • 29.05.2020, 16:26
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Стал известен размер долга Беларуси перед «Газпромом»

Переговоры о продолжении поставок продолжатся только после погашения долга.

Беларусь задолжала «Газпрому» за поставленный природный газ более $165 млн, и переговоры с Минском о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга. Об этом заявил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает РБК.

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57 млн. Сразу как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года», — сказал Миллер (цитата по «РИА Новости).

Глава «Газпрома» добавил, что соответствующее уведомление было направлено 29 мая министру энергетики Беларуси Виктору Каранкевичу.


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