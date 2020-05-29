«Молчать уже невозможно, все работники больны и работают, скрепя зубы» 29.05.2020, 16:46

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ФОТО: TASS

В Кобринском доме-интернате для престарелых и инвалидов бушует коронавирус.

В редакцию kp.by обратилась близкая родственница сотрудницы Кобринского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Татьяна (имя изменено) попросила не публиковать ее настоящее имя, поскольку ее родственница опасается разоблачения и увольнения из-за того, что решилась рассказать о том, что там происходит.

Ранее в одном из чатов вайбера появилось сообщение от сотрудников дома-интерната в Кобрине: «Молчать уже невозможно. Все работники больны и работают, скрепя зубы. Из 18 санитарок осталось 11. Трех санитарок на больничный отправили, четырех положили в больницу с пневмонией, что с нами будет – не знаем, тесты не делают, хотя мы знаем, что у нас коронавирус 100%, симптомы одинаковые. Проживающие также многие с температурой. Ничего не обрабатывается, директор обходит нас стороной. Короче, никому мы не нужны... – такое сообщение в одном из чатов в вайбере написали от лица «всех сотрудников дома-интерната».

– В интернате у меня работает много знакомых и моя близкая родственница. Дело в том, что в интернате есть заболевшие коронавирусом. Из-за этого санитарок и медсестер перевели на работу вахтовым методом. То есть две недели они работают и живут там, две недели сидят дома. Им выделили помещение в подвале, комнату, еще несколько терапевтических кабинетов. Последняя вахта была с 13 по 27 мая. Перед тем как на нее заступить, у сотрудников взяли тест на коронавирус. У всех был отрицательный результат. А после того как люди уходили с вахты, у них была температура, кашель, потеря обоняния, – говорит Татьяна.

По словам женщины, тест на COVID-19 по окончании вахты сотрудникам не делали.

– В бухгалтерии сказали: «Никаких тестов, иначе придется доплачивать». Ведь получится, что это производственное заболевание, они же на работе заболели. Поэтому люди взяли направление у инфекциониста в больнице и сделали тесты самостоятельно. У моей родственницы тест положительный, у некоторых коллег тоже, – продолжает Татьяна.

Работники благодарят волонтеров за помощь и рассказывают о ситуации в интернате.

Работники благодарят волонтеров за помощь и рассказывают о ситуации в интернате.

У родственницы Татьяны – она старше 50 лет – по снимку диагностировали одностороннюю пневмонию. Женщина чувствует себя хорошо и лечится дома. Живет в отдельной комнате, старается не пересекаться с близкими.

В интернате, по словам сотрудников, до недавнего времени была проблема со средствами индивидуальной защиты. Санитарки и медсестры работали без масок.

– Ни перчаток не было, ни масок, ни комбинезонов. Это появилось только благодаря тому, что помогают люди - волонтеры, благотворительные организации. Но все привезли уже, когда заканчивалась вахта. Месяц назад еще работали без ничего, – уверяет кобринчанка.

Сейчас сотрудники дома-интерната переживают не только за себя, но и за близких, которых могут заразить. А кроме этого, повис в воздухе вопрос с доплатами. Раз их отфутболили в бухгалтерии, санитарки и медсестры не уверены, что их охватит президентский указ о надбавках за работу с пациентами с COVID-19.